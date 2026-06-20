Заточват в комуна сина наркодилър на Атанас Бобоков Божидар ще лекува в истанбулска клиника зависимост към леката дрога, след като се отърва с условна присъда по дело за разпространение на наркотици https://crimes.bg/uncategorized/zatochvat-v-komuna-sina-narkodilar-na-atanas-bobokov-3/194918 Crimes.bg

Божидар Бобоков, 19-годишният син на олигарха Атанас Бобоков, е изправен пред принудително лечение в турска психиатрична клиника. В началото на юли младежът ще постъпи в специализирано заведение в Истанбул, където ще премине през терапия за борба със зависимостите си. Разходите за престоя, възлизащи на 25 000 евро, се поемат изцяло от неговия баща Атанас Бобоков. Решението за изолация идва след тежки сблъсъци на Божидар Бобоков със закона, включително арест за разпространение на наркотици в Пампорово и участие в протестни безредици в София.

На 28 май 2026 г. Божидар Бобоков получи 10-месечна условна присъда с тригодишен изпитателен срок заради притежание на марихуана с цел продажба. Разследването разкри, че той е разпределял наркотични вещества в малки опаковки в курорта Пампорово. Въпреки оперативната информация, че в семейното имение на Атанас Бобоков се укриват големи количества дрога, прокуратурата отказа да извърши претърсване на имота. Така наказателното производство срещу Божидар Бобоков приключи без разкриване на цялата престъпна мрежа около него.

Преди скандала с наркотиците, Божидар Бобоков бе задържан за хулигански прояви по време на протестно шествие срещу правителството на Росен Желязков. Тогава Атанас Бобоков публично защити сина си, твърдейки, че арестът е провокиран от фамилната му история. Името на бащата Атанас Бобоков и неговия брат Пламен Бобокови от години е замесено в скандали, включително обвинения за незаконни отпадъци по делото „Боклукгейт“.

Източник: Уикенд