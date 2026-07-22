ЕКСКЛУЗИВНО! Макси Парк Хотел & СПА Велинград пленява своите гости със спокойствието на планината и петзвездно обслужване

Лятото в Макси Парк Хотел & СПА е време за истинска почивка сред прохладата на Родопите, минералната вода и разнообразните забавления за цялото семейство. Разположен сред най-големия естествен боров парк във Велинград, хотелът съчетава спокойствието на планината с петзвездно обслужване и богата лятна програма.

Гостите могат да се насладят на вътрешни и външни минерални басейни, които предлагат релакс и комфорт независимо от времето. През целия летен сезон най-малките посетители са в центъра на вниманието с ежедневна детска анимация и модерен детски кът, изпълнен с игри, творчество и нови приятелства.

Лятната програма продължава с още повече настроение – на 1 август външният басейн ще се превърне в сцена на цветно Пяна парти, обещаващо много музика, смях и незабравими емоции за малки и големи.

Всеки ден гостите могат да откриват и нови вкусове чрез прясно приготвено обедно меню, което се променя ежедневно и предлага разнообразни сезонни предложения от кухнята на хотела.

Родопите са едни от най-красивите планини през лятото – прохладният въздух, зелените гори и живописните пътеки превръщат всяка разходка в истинско удоволствие. Именно това прави Макси Парк Хотел & СПА идеалната отправна точка както за пълноценен релакс, така и за активна почивка сред природата.

Това лято хотелът продължава и своята програма за обновяване с реновирането на последния от четирите хотелски сектора – още една стъпка към още по-висок комфорт и още по-добро преживяване за своите гости.

Независимо дали търсите семейна ваканция, романтично бягство или няколко дни далеч от градската динамика, Макси Парк Хотел & СПА предлага всичко необходимо за едно незабравимо лято.