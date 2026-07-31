България и Северна Македония проведоха първото заседание на Смесения комитет за изграждането на трансграничния жп тунел

Делегации от България и Северна Македония проведоха в София първото заседание на Смесения комитет по Споразумението за подготовка, изграждане и експлоатация на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията. Проектът е ключов елемент от Коридор VIII, който свързва Черно и Адриатическо море и представлява естествено продължение на глобалните транспортни коридори между Европа и Азия. Заседанието беше съпредседателствано от заместник-министъра на транспорта и съобщенията на Република България Цвета Тимева и заместник-министъра на транспорта на Република Северна Македония Калтрина Зеколи Шакири.

Смесеният комитет прие Процедурни правила за работата си и предварителен индикативен график за подготовката и изграждането на съоръжението. Планът за разпределяне на дейностите във времето е приложен към официално съвместно писмо, с което двете държави потвърждават пред Европейската комисия и международните финансови институции Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, ангажимента си да изградят жп връзката. Делегациите разгледаха и възможностите за финансиране на проекта.

„При новото българско правителство, Република България продължава дългосрочната си политика за активно развитие и насърчаване на пълното завършване на всички компоненти на Коридор VIII. Реализирането на този мултимодален транспортен коридор е от ключово значение за подобряване на транспортната свързаност между Черно и Адриатическо море. Той представлява естествено продължение на глобалните транспортни коридори между Европа и Азия“, каза по време на заседанието заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева.

Изграждането на трансграничния железопътен тунел е стратегически проект от регионално значение, който ще свърже двете държави чрез железопътна линия и ще допринесе за по-бърз и по-ефективен превоз на стоки и пътници, посочи заместник-министърът на транспорта на Република Северна Македония Калтрина Зеколи Шакири. Тя подчерта, че проектът ще допринесе и за засилване на икономическото сътрудничество между двете държави.

Съвместната работа на комитета ще гарантира, че проектът се изпълнява според европейските стандарти за безопасност и свързаност, превръщайки региона в естествен кръстопът между Изтока и Запада.

trud.bg