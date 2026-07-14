Йосиф Сърчаджиев погребан тайно от дъщеря си

Знаковият български актьор Йосиф Сърчаджиев бе погребан в абсолютна тайна на 2 юли, ден след като почина в дома си. На траурното опело са присъствали едва 8 човека, като сред тях е липсвала артистичната гилдия. Церемонията е организирана тихомълком от неговата дъщеря Ана Сърчаджиева и осиновения наследник Пролетсин. Официалното съобщение за кончината бе изпратено до БТА едва 36 часа по-късно под претекст, че това е било волята на самия творец. Колеги на покойния обаче са възмутени и определят действията като неморални и незаконни.

Основната цел на секретното погребение е била да се предотврати присъствието на Александра Сърчаджиева. Тя е дъщеря на актьора от извънбрачната му връзка с покойната Пепа Николова. Поради дългогодишна вражда с майката, Йосиф Сърчаджиев не е общувал с Александра Сърчаджиева през последните 23 години и публично я е пренебрегвал. По време на погребението Александра Сърчаджиева е била на театрално турне в Кюстендил със спектакъл, посветен на Георги Парцалев. Тя е научила за кончината на своя баща директно от медиите, което я е разстроило дълбоко.

Приживе Йосиф Сърчаджиев е бил силно разпознаваемо политическо лице на СДС, подкрепящо Иван Костов. По това време Пепа Николова го критикуваше публично, че угажда на партийния лидер, но отказва издръжка за детето си. Тези скандали усложниха отношенията със законната му съпруга Райна Томова, починала миналата година. Накрая актьорът е лишил Александра Сърчаджиева от наследство, прехвърляйки имотите си на Ана Сърчаджиева и Пролетсин, който е син на Рамова от предишен брак.

Източник: Уикенд