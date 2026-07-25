Дъщерята на Тодор Славков – Катерина, проговори за смъртта му: Простих на татко, че се самоуби!

Дъщерята на Тодор Славков – Катерина Славкова, проговори година след трагичната смърт на своя баща, който сложи край на живота си на 21 юли. 20-годишната студентка в Нидерландия призна, че месеци наред е била гневна, но в крайна сметка е намерила сили да му прости за решението да посегне на живота си. Момичето разкри, че причината за фаталния чин остава загадка за близките, въпреки че Малък Тошко е имал свои вътрешни демони и болка по майка си Людмила Живкова.

Катерина е дъщеря на Тодор Славков от връзката му със Силвия Панайотова, вдовица на убития сикаджия Поли Пантев. Наследницата сподели, че е била скарана с баща си и двамата не са общували от април, поради което той не е присъствал и на нейния абитуриентски бал. Конфликтът възникнал след жесток скандал между сина на Иван Славков и майката Силвия Панайотова. При последния разговор Тодор Славков се държал обичайно и пускал майтапи.

Студентката Катерина Славкова се върна в България, за да открие асамблеята „Знаме на мира“ заедно с леля си Евгения Живкова, както и да присъства на двойната панихида на баба си Людмила Живкова и своя баща Тодор Славков на Централните гробища. Катерина призна, че научава за знаменитата баба от родовите хроники, но я смята за велика жена.

Източник: Уикенд