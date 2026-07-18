ЕКСКЛУЗИВНО! Шефката на Yettel Михаела Калайджиева и Мирослав Боршош в гореща прегръдка (СНИМКИ)

Гореща прегръдка между главния директор “Корпоративна политика” в Yettel Михаела Калайджиева и острието на ГЕРБ Мирослав Боршош запечатаха папараците на медията ни.

Двамата бяха забелязани да обменят приятелски ласки в центъра на София, което недвусмислено показва, че бившият министър и балдъзата на Соломон Паси са свързани от дългогодишно познанство и може би общи интереси, коментираха очевидци на сгледата.

Приятна изненада за окото бе младежкият вид на госпожа Калайджиева и модният й усет. Тя бе заложила на изчистена блуза в тъмно синьо, съчетана с панталон от актуална материя, които за още по-свежо излъчване бяха гарнирани с модерна кожена раница и класни слънчеви очила.

Михаела Калайджиева е разпознаваема в публичното пространство не само като сестрата-близначка на Гергана Паси, но и като главен директор „Корпоративна политика“ в Yettel България и член на лидерския екип на телекомуникационната компания. Тя отговаря за ключови направления като корпоративни отношения, правни и регулаторни въпроси, връзки с институциите, публични комуникации и управление.

Юрист по образование, Калайджиева има над две десетилетия професионален опит в телекомуникационния сектор. Кариерата ѝ е свързана с изграждането на регулаторната и правната рамка на мобилните оператори в България, като преди да се присъедини към Yettel заема ръководни позиции във Vivacom и Cosmo Bulgaria Mobile (днешния Yettel). В публичното пространство е разпознаваема като един от водещите експерти по регулации, конкуренция и взаимоотношения между бизнеса и държавните институции.

Мирослав Боршош придобива известност като изпълнителен директор на Националния дворец на културата (НДК), където ръководи институцията в периода 2014–2017 г. По-късно става заместник-кмет на Столична община с ресор „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, а през 2025–2026 г. е министър на туризма. Името му през годините е свързвано с множество скандали, както и с твърдения за източване на НДК, припомнят си зложелателите му. Като министър също търпеше критики, идващи по линия на туристическия бранш.

Източник: crimesbg.com