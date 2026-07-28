Жена с газов пистолет опита да обере аптека

38-годишна жена от Ямбол е нахлула с газов пистолет в местна аптека и опитала да обере търговския обект.

Инцидентът е от 24 юли, но информация от полицията беше оповестена днес. Сигналът за нападението е подаден около 18.10 ч в петък. Нападателката е заловена минути по късно от полицейските екипи, които след сигнала са насочени към мястото на нападението.

Жената, която нахлула с пистолет в ръка, направила опит противозаконно да отнеме оборота, като е заплашила служителката и е счупила преградно стъкло пред касата, но бързата реакция на полицията ѝ попречила да вземе пари.

Задържана е за срок от 72 часа. Оказало се, че тя е имала и предишни криминални прояви. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

Задържана е за 72 часа, очаква се прокуратурата да поиска от съда нападателката да остане за постоянно в ареста.