Преброяване на дивите соросоиди

Десислава Атанасова прекрати интригата по повод т.нар. съвместно пътуване в чужбина с Делян Пеевски. Официална справка от МВР доказа, че такова не е имало. Остана обаче неразрешен един друг въпрос - ще има ли сега “вълна от искания” за оставката на шефа на МВР Иван Демерджиев?

Само ден след като Демерджиев излъга от парламентарната трибуна, че лидерът на ДПС Делян Пеевски и членът на Конституционния съд Десислава Атанасова се летели заедно с чартърен полет до Истанбул, тази лъжа беше официално опровергана. Самата Атанасова публикува справки от МВР, от които се вижда, че тя е летяла до Истанбул, но с редовен полет на авиокомпания.

За краткото време на живот на тази фалшива новина обаче на повърхността изплуваха едни други мръсни зависимости. “Демократична България”, “Български хелзинкски комитет”, “Български институт за правни инициативи”. Всички тези “независими” институции рязко в един глас поискаха Атанасова да подаде оставка от КС, а уж информационният сайт “Медиапул” обедини и разпространи опорната точка под формата на статия, гарнирана обаче със собствени разсъждения в подкрепа на искането.

След като причината за исканата оставка официално не съществува, сега на дневен ред излиза въпросът дали всички тези партии, грантаджийски НПО-та и медии също така "некоординирано" и "независимо" един от друг ще поискат оставката на Демерджиев. Все пак човекът използва служебния си пост, за да лъже по адрес на публични длъжности.

“Вълна от искане за оставка на Демерджиев” не се вижда на хоризонта, но пък ярко лъсна една друга неправда. Как политици, НПО и журналисти заблуждават обществото, че са независими, докато всъщност са просто послушни пипала на един олигархичен соросоиден октопод, който се крие в дълбините и ги направлява според своята собствена изгода.

Ясно се вижда, че когато прецени този октопод може да си размърда пипалата и да симулира, че се зараждат определени нагласи в общественото мнение. Предвид факта, че този същия октопод има за какво да отговаря по въпроси като “Петрохан”, “Баба Алино” и т.н. пред същия този Демерджиев, никак не е изненадващо, че соросоидната мрежа свенливо си прибра пипалата и няма да посмее да изрече, че вътрешният министър излъга. Все пак да не забравяме, че октоподът пред всичко е едно мекотело.

Източник: blitz.bg