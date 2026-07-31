Изчезнаха от оживен плаж и повече никога не бяха открити: мистерията на децата Бомонт остава неразгадана близо 60 години https://crimes.bg/inczidenti/izcheznaha-ot-ozhiven-plazh-i-poveche-nikoga-ne-byaha-otkriti-misteriyata-na-decata-bomont-ostava-nerazgadana-blizo-60-godini/198073 Crimes.bg

Изчезването на трите деца от семейство Бомонт е един от най-известните и неразкрити криминални случаи в историята на Австралия. Вече близо шест десетилетия разследващите се опитват да установят какво се е случило с Джейн, Арна и Грант Бомонт, които изчезват безследно от оживения плаж Гленелг на 26 януари 1966 г.

Въпреки многобройните разследвания, разкопки и свидетелски показания, съдбата на децата остава неизвестна.

Денят, в който всичко се променя

На националния празник на Австралия деветгодишната Джейн Бомонт, седемгодишната Арна и четиригодишният им брат Грант поискали разрешение да отидат сами на плажа Гленелг – популярно място за почивка край Аделаида.

Родителите им, Джим и Нанси Бомонт, вече били позволявали подобни разходки, тъй като Джейн се смятала за достатъчно отговорна да се грижи за по-малките си брат и сестра.

Около 10 часа сутринта трите деца се качили на автобус с обещанието да се приберат за обяд. Те обаче така и не се върнали.

Започва мащабно издирване

Първоначално родителите предположили, че децата просто са изпуснали автобуса за вкъщи. Когато вечерта те все още не се появили, семейството сигнализирало полицията.

Последните им известни часове

Разследването установило, че децата действително са пристигнали на плажа. Това било потвърдено от шофьора на автобуса и няколко свидетели.

Най-важните показания описвали светлокос мъж със сини бански, който известно време наблюдавал децата, след което започнал да разговаря и да играе с тях.

По думите на очевидците трите деца изглеждали спокойни и не проявявали никакъв страх. По-късно същият мъж бил видян да напуска плажа заедно с тях.

Неочакваната покупка

Допълнителна загадка възникнала, когато продавач на закуски разказал, че най-голямата сестра купила пай и сладкиши, плащайки с по-голяма сума пари, отколкото родителите им били дали.

Според разследващите това можело да означава, че някой е дал пари на децата малко преди изчезването им.

Защо не се смята, че са се удавили

Първоначално полицията разглеждала възможността децата да са се удавили. Тази версия обаче бързо била изоставена.

По това време плажът бил препълнен с хора, а никой не съобщил за инцидент във водата. Освен това на брега не били открити нито дрехите, нито кърпите, нито личните вещи на децата.

Затова разследването постепенно се насочило към версията за отвличане.

Познавали ли са мистериозния мъж?

Нанси Бомонт дълго време твърдяла, че децата ѝ никога не биха тръгнали с непознат.

По-късно тя си спомнила, че една от дъщерите ѝ била споменала за нов познат на Джейн малко преди трагедията. Това породило предположения, че мъжът, видян на плажа, може вече да е бил познат на децата.

Тази хипотеза обаче никога не е доказана.

Десетилетия без отговор

През годините полицията проверява хиляди сигнали, разпитва свидетели и многократно възобновява разследването.

През 70-те години дори е извършена разкопка по твърдения на нидерландския екстрасенс Жерар Круазе, който предполага, че останките на децата се намират под бетонна конструкция край Аделаида. Разкопките обаче не откриват никакви доказателства и версията е окончателно отхвърлена.

Родители, които никога не губят надежда

Джим и Нанси Бомонт години наред запазват детските стаи непокътнати, надявайки се един ден децата им да се върнат.

Трагедията оказва тежко влияние върху семейството и впоследствие двамата се развеждат. Нанси Бомонт умира през 2019 г., без да научи какво се е случило с трите ѝ деца.

Мистерия без решение

И до днес случаят с децата Бомонт остава едно от най-известните неразкрити изчезвания в Австралия.

Самоличността на мъжа, видян с децата, така и не е установена. Не е известно защо трите деца са му се доверили и какво се е случило след като са напуснали плажа.

Въпреки напредъка в криминалистиката и многократното преразглеждане на доказателствата, разследването продължава официално да остава неразкрито, а съдбата на Джейн, Арна и Грант Бомонт е една от най-големите загадки в австралийската криминална история.

blitz.bg