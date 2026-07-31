50 хиляди мароканци нахлуха в Сеута. Защо точно сега?

Мина седмица, откакто испанският премиер Педро Санчес пътува до Алжир, за да се опита да сключи мир и да възстанови политическите и икономически отношения, които биха осигурили преди всичко закупуването на природен газ. Отношенията се бяха влошили, след като Испания прие плана на Мароко за Сахара, който игнорираше претенцията за самоопределение и се задоволяваше с проста автономия. И тази испанска капитулация, непростима за алжирците, дойде няколко години след като през 2021 г. приемането от Испания на Брахим Гали, лидер на Фронта Полисарио, предизвика криза с Мароко, която завърши с влизането, също незаконно, на 8000 мароканци през границата в Сеута, пише каталунският всекидневник Ara .

Именно тези събития ни карат да подозираме, че зад случващото се в наши дни в Сеута стои нещо повече от волята на някои млади хора да насилствено влязат в Европа. Въпреки че е трудно да се повярва, че това би могло да се случи без поне пасивността на мароканската страна, официално отношенията между Испания и Мароко в момента са добри и сътрудничеството се поддържа.

Фактите са, че през последните дни стотици хора са влизали с плуване от Мароко в Испания. Вчера ситуацията се напрегна до степен, че хиляди са го направили през сухопътната ограда в нещо, което приличаше на нашествие от мигранти, което испанската гранична полиция не е могла да спре и за което мароканската полиция не е ясно дали е възнамерявала да не допусне. В късния следобед армията беше мобилизирана и ЕС предложи пълното съдействие на Frontex.

Ситуацията обаче в момента е повече от хаотична и засега и към този час вече има обявени 43 смъртни случая. Хиляди млади хора, по-голямата част от които на възраст между 15 и 30 години, почти всички мъже и от марокански произход, са разпръснати из автономния град в очакване на възможността да кандидатстват за убежище или да останат незаконно в Испания. Президентът на Сеута, Хуан Хесус Вивас от Народната партия, поиска държавата да поеме контрола, защото, според него, градът вече не смогва.

Миграционната криза идва (не е известно случайно или не) една седмица след възстановяването на отношенията между Испания и Алжир

Твърде рано е да се анализира ситуацията спокойно. Ясно е, че са налице много фактори. От една страна, вътрешна криза в Мароко с излишък от разочаровани и безработни младежи, които се опитват да напуснат, както могат, за да търсят бъдещето си другаде, въпреки че знаят, че няма да бъдат добре дошли. От друга страна, сблъсъкът между различните начини за разбиране на контрола върху миграцията. ЕС, контролиран от консервативни сили и страхуващ се от настъплението на националистите, които нарича крайната десница, току-що затегна границите и законодателството си, за да блокира допълнително имиграцията. Междувременно Испания е в процес на регуларизация (узаконяване на пребиваването на чужденци) – силно критикуван както от местната десница, така и от европейската и международната десница – като се озовава пред неотдавнашно решение на Върховния съд, забраняващо бързото връщане, ако човек е влязъл с плуване. Антиимигрантските дискурси нарастват с всяко изображение по телевизията на опашки от млади мъже в боеспособна възраст, които правят знак за победа на входа на Сеута, но за да се борим с тях, не можем да омаловажим сериозността на ситуацията, която представлява това масово влизане. И освен това е трудно да се направи каквото и да е без мароканско сътрудничество, което със сигурност ще има цена, която е трудно да се оцени в момента. Кризата, във всеки случай, е историческа и ще има трудно разрешаване. Ще трябва да видим как ще се развие.

Кризата от 2021 година

През 2021 г. над 10 000 мигранти пристигнаха в Сеута от съседно Мароко в рамките на два дни, възползвайки се от облекчаването на граничния контрол от Рабат на фона на криза между двете страни, според France24, цитирана от G4 Media.

Този спор избухна, след като Испания реши да приеме лидера на движението за независимост на Сахраути Фронт Полисарио за медицинско лечение. Партизаните от Полисарио водиха дълга война с Мароко за независимостта на региона Западна Сахара. Съседът на Мароко, Алжир, подкрепяше Полисарио.

Тази дипломатическа криза приключи през 2022 г., когато Мадрид промени дългогодишната си политика на неутралитет и подкрепи плана на Мароко за Западна Сахара – ход, който предизвика дипломатически разрив между Мадрид и Алжир.

Санчес посети Алжир на 20 юли 2026 г. при първото подобно посещение на испански правителствен глава от четири години, отбелязвайки затопляне на отношенията с Алжир.

trud.bg