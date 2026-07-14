Депутатите на Румен Радев завзеха резиденцията на властта в Евксиноград

Морската резиденция на властта Евксиноград край Варна е изцяло окупирана от народните представители на управляващата партия „Прогресивна България“ за отпускарския месец август. Новите държавни служители и министри масово са резервирали места в хотелите „Тунела“, „Манастира“ и ведомствените бунгала, плащайки нощувки на цени между 60 и 200 евро. Администрацията на Министерския съвет е отказала резервации на депутатите от опозицията и представители на ГЕРБ. През този летен сезон в комплекса напълно липсват съдии и прокурори, като места няма дори за известния пиар Найо Тицин.

Интересен факт е, че премиерът Румен Радев и неговата съпруга Десислава няма да почиват там и не са ангажирали емблематичното Слънчево бунгало. В луксозната къща с 4 спални, асансьор и басейн с морска вода няма да се настаняват редови политици. В нея последователно ще отдъхват трима от най-доверените министри в кабинета – вицепремиерът Гълъб Донев, регионалният министър Иван Шишков и военният министър Димитър Стоянов. Те ще се редуват със своите семейства през целия месец, след като Народното събрание преустанови официално своята работа.

Имотът, който навремето е бил любим на Тодор Живков и Бойко Борисов, е затворен за простосмъртни и се пази за висши държавни гости. През 2017 г. в Слънчевото бунгало бяха настанени френският президент Емануел Макрон и съпругата му Бриджит, която остана възхитена от красивите крайморски гледки. Този август обаче лидерът на ГЕРБ няма да има възможност да стъпи там. Почивка е отказана и на бившия главен обвинител Борислав Сарафов, който миналото лято бе заснет да кара сърф, но през пролетта подаде оставка.

Източник: Уикенд