Пламен Дишков – Кела изскача от корупционната афера във ВиК - Бургас

Бургаският кримигерой и бивш бос на СИК Пламен Дишков – Кела излезе наяве в мащабното разследване за корупция и злоупотреби във Водоснабдяване и канализация – Бургас. Схемата гръмна след ареста на директора на водното дружество Цветан Мирчев, подведен под отговорност за умишлена безстопанственост от служители на ГДБОП. Според събраните данни свързаната с Дишков фирма „Аква системи“ е прибрала десетки милиони левове от държавния бюджет чрез нагласени поръчки и инхаус договори за ремонт на водопроводи, канали и язовири в Созопол.

Повечето от строително-ремонтните дейности са изпълнени компрометирано или изобщо не са извършени, въпреки че отпуснатите милиони са усвоени напълно. Разследващите са установили използването на стари и дори откраднати тръби, с което държавата е ощетена с над 5 милиона лева. Наред с това като подкрепящ изпълнител в поръчките фигурира друга фирма на Кела, която официално е назначила на работа самия бивш шеф на държавното дружество Цветан Мирчев, а същинската работа е поверявана на дружества с неизвестна собственост.

Аферата предизвика и остър политически отзвук, след като бившият премиер Румен Радев алармира, че прокуратурата умишлено протака разследването, за да закриля фигури с имунитет. Огромна част от държавните пари са изтичали директно към партийни каси и популярни лица, а договорите са печелени без реална конкуренция. В момента се проверява и версията Пламен Дишков да е станал таен информатор на МВР, след като наскоро бе засечен на срещи с журналиста Николай Бареков.

Източник: Уикенд