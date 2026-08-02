Близо 40 евро годишно само за сметката – колко ни струват банковите услуги, които ползваме всеки ден https://crimes.bg/analizi/blizo-40-evro-godishno-samo-za-smetkata-kolko-ni-struvat-bankovite-uslugi-koito-polzvame-vseki-den/198177 Crimes.bg

Когато смятаме разходите на домакинството, обикновено гледаме големите пера – сметки за ток, храна, гориво, кредити. Има обаче един постоянен разход, който остава на заден план, въпреки че почти всеки човек го плаща – банковата сметка. Нека бъдем честни – получаваме заплатата си по банков път, разплащаме се с доставчици пак така, дори се сърдим на търговците без ПОС терминали, защото избягваме да носим пари кеш. Така сме свикнали, но дали се замисляме всички тези операции, минаващи през банката колко ни дърпат от наличното!? ФОКУС се замисли и се опита да провери, поне в общи линии, защото всяка банка е индивидуална с условията си, а всеки от нас си е отделен платец.

Повечето клиенти знаят колко е месечната такса за обслужване. Малцина обаче могат да кажат колко им струва банковата сметка за цяла година, след като се добавят всички останали операции – преводи, теглене на пари в брой, посещения в офис, справки и услуги, които са включени в пакета, но може вече да не използват.

Именно тези малки суми често остават незабелязани.

Данните на Българската народна банка показват, че средната месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта е 1,26 евро. Това означава 15,12 евро годишно само за поддържането на сметката.

Към тази сума обаче не приключват разходите.

Ако човек прави например по четири онлайн превода месечно към сметки в друга банка, при средна такса от 0,50 евро за операция, това означава още 24 евро годишно.

Само тези две услуги вече правят около 39 евро за година. Важно е да се уточни, че това е базов пример, изчислен само върху месечното обслужване и четири онлайн превода месечно. Реалният разход зависи от конкретната банка, избрания пакет и начина, по който клиентът използва сметката си.

А това е сметка без да включваме тегления от банкомат, операции на гише или допълнителни услуги.

Проблемът при банковите услуги не е една конкретна голяма сума. Проблемът е, че разходите са разпределени в малки операции, които човек извършва автоматично.

Получаваме заплата. Плащаме сметки. Правим превод. Теглим пари. Вадим документ от банка.

Всяка операция поотделно може да изглежда незначителна. Когато обаче се повтори десетки пъти в годината, общата сума вече има място в семейния бюджет.

Месечната такса не показва реалната цена

При избора на банкова сметка много хора сравняват само цената за месечно обслужване.

Това обаче не показва цялата картина.

Възможно е пакет с по-ниска месечна такса да се окаже по-скъп, ако всяко теглене, превод или допълнителна услуга се заплащат отделно.

Затова реалният разход зависи не само от цената на сметката, а и от начина, по който човек я използва.

Сред услугите, за които клиентите най-често плащат, са:

месечно обслужване на сметката;

преводи;

теглене на пари в брой;

операции в банков офис;

издаване на справки и документи;

допълнителни услуги към банков пакет.

При част от тези операции цената зависи от начина на извършване – през мобилно приложение, интернет банкиране или на място в офис.

Именно затова дигиталните услуги често се оказват по-евтиният вариант.

Оказва се, че старият банков пакет може да струва повече

Много клиенти използват сметка, открита преди години, без да проверят дали тя все още отговаря на нуждите им.

Междувременно начинът на използване може да се е променил.

Човек може вече да не посещава офис, да не използва определени услуги или да има включени възможности, които не му трябват.

Въпреки това продължава да плаща за тях.

Има и по-евтин вариант

За хората, които използват само основни банкови услуги, съществува възможност за платежна сметка за основни операции.

Тя е предназначена за базови услуги като получаване на доходи, плащания с карта, теглене и внасяне на средства и стандартни преводи.

Условията за тази сметка са регламентирани в Закона за платежните услуги и платежните системи и в правилата на Българската народна банка.

Ако не сте проверявали условията по сметката си от години, вероятно има смисъл да го направите. Защото банковите такси рядко идват като голям разход наведнъж. По-често се натрупват тихо – операция след операция.

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