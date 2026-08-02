Кейти Пери, Дженифър Анистън, Дейвид Бекъм - кои знаменитости замениха луксозните вили с красиви яхти

Докато преди години холивудските знаменитости прекарваха летните си ваканции основно в частни вили, пищни имения или ексклузивни курорти, днес все повече от тях избират съвсем различен начин да се откъснат от ежедневието.

Луксозните яхти и суперяхтите постепенно се превърнаха в предпочитаното убежище на световните звезди, които търсят едновременно уединение, свобода и възможност да се наслаждават на няколко различни дестинации, без да напускат комфорта на плаващия си дом. Това лято Средиземно море отново се превърна в сцена на звездни ваканции.

От Балеарските острови и Френската Ривиера до Сардиния, Капри и Майорка десетки известни личности бяха забелязани на борда на впечатляващи яхти, където комбинират слънчеви бани, водни спортове, романтични моменти и семейни събирания.

Дейвид и Виктория Бекъм превърнаха яхтата си в плаващ семеен дом Сред най-коментираните знаменитости това лято безспорно са Дейвид и Виктория Бекъм. Семейството прекарва ваканцията си около Балеарските острови на борда на своята луксозна яхта Seven, която се оценява на около 16 милиона паунда. Яхтата носи специално значение за семейството. Името ѝ е вдъхновено както от легендарния номер 7, с който Дейвид Бекъм играеше по време на футболната си кариера, така и от презимето на дъщеря им Харпър.

Плавателният съд разполага с пет просторни каюти за гостите, отделни помещения за екипажа, голяма слънчева палуба, джакузи, гараж за водни играчки и джетове, което позволява на цялото семейство да прекарва седмици наред в открито море. По време на ваканцията към Дейвид и Виктория се присъединиха синът им Ромео Бекъм и неговата приятелка. Семейството се наслаждаваше на каране на джетове, разходки с моторници, плуване и спокойни семейни вечери, като самият Дейвид приготвяше барбекю на борда.

dnes.bg