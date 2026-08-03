Синът на Весела Лечева погреба със себе си биткойни за 2 млн. евро Вдовицата на нелепо загиналия при инцидент с джет Мартин Велев не може да отключи дигиталния му портфейл https://crimes.bg/uncategorized/sinat-na-vesela-lecheva-pogreba-sas-sebe-si-bitkoyni-za-2-mln-evro-3/198218 Crimes.bg

Трагично загиналият в Егейско море Мартин Велев е отнесъл в гроба си криптовалута на стойност над 2 милиона евро. Бизнесменът, който е единствен син на Весела Лечева, загуби живота си след инцидент с джет. Седмица след смъртта му се оказа, че овдовялата му съпруга Ана-Мария няма как да получи достъп до неговите два децентрализирани студени портфейла. В тях той е съхранявал над 36 биткойна като лични спестявания, но семейството му не разполага със зашифрования секретен ключ от 24 думи за отключването им.

По повод официалната наследствена маса, по-голямата част от дигиталните му активи за близо 5 милиона евро ще бъде спасена. Тези средства са били позиционирани в централизирани борси, които позволяват прехвърляне към законните му наследници след представяне на смъртен акт. Право на тях получават съпругата му Ана-Мария, непълнолетният му син от предишна връзка и новородената му дъщеря. Поради липсата на паролата за студените портфейли обаче биткойните за 2 милиона евро заплашват да останат завинаги блокирани.

Трагедията се случи на датата, на която преди 19 години бе прострелян неговият баща Манол Велев. След смъртта на бизнесмена семейният бизнес за над 300 милиона евро ще се управлява от неговия чичо Даниел Велев, който е брат на Манол Велев и дългогодишен съдружник в хазартния и строителния сектор. Близките продължават издирването на липсващия секретен код в неговия офис, дом или банкови сейфове, но към момента дигиталните спестявания остават напълно недостъпни.

Източник: Уикенд