Полицаи мародери ограбиха кървавата хижа „Петрохан“

Близки на загиналите в хижа „Петрохан“ обвиниха полицията в мародерство и унищожаване на местопрестъплението. Майката на 22-годишния Николай Златков, Ралица Асенова, разкри, че след свалянето на полицеската охрана са установени липси на техника, музикални инструменти и фитнес оборудване на стойност над 30 000 евро. Сейфовете в имота са били отваряни насилствено. Журналистът Владимир Йончев също потвърди за разграбеното имущество и изоставените от полицаите боклуци и отпадъци в сградата.

Шест месеца след мистериозната групова смърт МВР предаде владението на хижата на Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев. Според версията на разследващите Ивайло Калушев е убил Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев в кемпер под връх Околчица, след което се е самоубил. Преди това в хижата са сложили край на живота си Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. От МВР и прокуратурата все още няма официален коментар по отправените обвинения.

С цел провеждане на частно разследване Стела Майсторова осигури въоръжена охрана от шестима гардове от дружеството „СОТ 161“. Влизането на цивилни лица в обекта отново е напълно забранено. Близките на загиналите се съмняват в официалната версия за самоубийства, като посочват отремонтираните стаи и боядисаните стени непосредствено преди трагедията. В момента се изготвя пълен списък с липсващите от хижата вещи, който да бъде предоставен на разследващите органи.

Източник: Уикенд