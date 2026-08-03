КРИМИНАЛНО

Полицаи мародери ограбиха кървавата хижа „Петрохан“

Частни гардове поеха охраната на имота, цивилни лица отново не се допускат

https://crimes.bg/kriminalno/policai-maroderi-ograbiha-karvavata-hizha-petrohan-3/198204 Crimes.bg
Iva Ivanova
7
Полицаи мародери ограбиха кървавата хижа „Петрохан“
Iva Ivanova
7

Частни гардове поеха охраната на имота, цивилни лица отново не се допускат

 

Близки на загиналите в хижа „Петрохан“ обвиниха полицията в мародерство и унищожаване на местопрестъплението. Майката на 22-годишния Николай Златков, Ралица Асенова, разкри, че след свалянето на полицеската охрана са установени липси на техника, музикални инструменти и фитнес оборудване на стойност над 30 000 евро. Сейфовете в имота са били отваряни насилствено. Журналистът Владимир Йончев също потвърди за разграбеното имущество и изоставените от полицаите боклуци и отпадъци в сградата.

Шест месеца след мистериозната групова смърт МВР предаде владението на хижата на Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев. Според версията на разследващите Ивайло Калушев е убил Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев в кемпер под връх Околчица, след което се е самоубил. Преди това в хижата са сложили край на живота си Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. От МВР и прокуратурата все още няма официален коментар по отправените обвинения.

С цел провеждане на частно разследване Стела Майсторова осигури въоръжена охрана от шестима гардове от дружеството „СОТ 161“. Влизането на цивилни лица в обекта отново е напълно забранено. Близките на загиналите се съмняват в официалната версия за самоубийства, като посочват отремонтираните стаи и боядисаните стени непосредствено преди трагедията. В момента се изготвя пълен списък с липсващите от хижата вещи, който да бъде предоставен на разследващите органи.

Източник: Уикенд

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