Войната в Иран започна, за да отклони вниманието от разкритията за междупространствените същества

Онова, което отдавна е известно на Окултната наука е близо да бъде обявено официално ако бъдат разсекретени документи на Пентагона, които включват данни за необичайни феномени от земен и неземен произход. Тръмп нареди разсекретяването на досиетата, Пентагонът заяви, че ще се съобрази, а месец по-късно все още информацията се бави, тъй като цялото внимание бе пренасочено към Близкия изток. Случайно ли?

Световното внимание съзнателно бе изместено тъкмо в момента, когато темата за засекретените явления започна да добива нова публична тежест. На 19 февруари 2026 г. Доналд Тръмп нареди на федералните агенции да започнат процес по разкриване на документи по темата, а само девет дни по-късно, на 28 февруари, започна войната срещу Иран. От този момент глобалният дневен ред бе погълнат от ракетни удари, петролен шок, опасност за Ормузкия проток и бързо разрастваща се регионална криза. В подобна обстановка всяка тема, колкото и съдбовна да е тя, лесно потъва под шума на войната.

Според публикации и изявления от последните месеци, вътре в самата система има сериозна съпротива срещу пълното разкриване на информацията. И тук изобщо не става въпрос за технологии, летящи апарати и "човечета", защото дълги години в службите за сигурност работят изключително добре подготвени експерти, които владеят най-висшите аналитични способи и те предално ясно знаят, че идеята за т.нар. "извънземни" и "НЛО" е повече от несериозна, защото става въпрос за нещо много, много по-дълбоко.

За първи път в съвременната история представители на държавните власти излизат с публични коментари, че вече не става въпрос за извънземни от други цивилизации, в класическият смисъл на думата, а за междупространствени същества, които много ясно и подробно са описани от редица автори в окултната наука, а също и в редица древни религиозни системи.

Междупространствени същества е термин, който се използва от разузнавателните служби в САЩ и други държави, но това е преди всичко - богословски термин. Той описва същества, които съществуват извън физическата реалност, а именно същества, познати от религиите като "духове", "ангели", "демони" и т.н.

Поставен по този начин, въпросът, който се задава зад затворени врати, не е свързан единствено с физика, аерокосмически изследвания, технологии или чужди противници от други цивилизации. Той е свързан с това дали наблюдаваното съответства на онова, което Библията описва като духовна война. И очевидно за някои служители самата тази възможност е достатъчно смущаваща, за да се противопоставят дори на пряка заповед от президента на САЩ.

Конгресменът Ерик Бърлисън посочи, че в публичните показания на Дейвид Гръш (бивш майор от ВВС на САЩ и бивш разузнавателен служител на NGA) вече присъства теорията за междупространствения произход като част от класифицираните разговори. Бърлисън открито говори за това какво според него означава това: че съществата, които разузнавателните служители наричат междупространствени, може да са същите същества, които древните текстове отдавна описват като ангели или божествени вестители.

Конгресменът от Флорида и председател на Работната група за разсекретяване на федерални тайни - Ана Паулина Луна публично се позова на Книгата на Енох или известна още като основен екцент от Етиопската Библия, оставена извън съвременния библейски канон. Конгресменът Тим Бърчет пък насочва вниманието към Книгата на Йезекиил, като акцентира, че прочутото „колело вътре в колело“ в глава 1 е било опит на древните хора да опишат нещо действително съществуващо чрез езика и представите, с които са разполагали тогава.

Това не са маргинални коментатори; това са действащи членове на Конгреса, които са били в SCIF помещения (Sensitive Compartmented Information Facilities) и са виждали класифицирани документи, аналитични данни, фотографии и видеозаписи. И те открито свързват онова, което са видели, с нещо, което излиза далеч отвъд науката и правителствената секретност.

Сенатор Джон Кенеди вече допусна публично, че не е сигурно дали всичко известно по темата изобщо е стигало до действащите президенти. Това насочва към наличието на устойчив вътрешен апарат от кариерни фигури в разузнаването и отбраната, чиято институционална памет надживява всеки мандат и всяка политическа смяна. Когато подобна система усети, че се доближава до граница, отвъд която обществото може да постави въпроси за произхода на явленията, за древните духовни свидетелства и за самия контрол над познанието, тогава пренасочването на общественото внимание се превръща в стратегически инструмент.

В този смисъл войната срещу Иран може да бъде разглеждана и като геополитически пожар, в чиято светлина всичко друго избледнява. Това не е доказателство за предварително режисиран сценарий, но е напълно основателна теза за начина, по който властта работи в критични моменти. Големите конфликти не само пренареждат военни и икономически приоритети, но и съзнанието на обществата. Те определят за какво ще се говори, какво ще бъде забравено и кое ще остане заключено зад вратите на секретността. На този фон забавянето на обещаното разкриване започва да изглежда като част от по-широка логика на отклоняване, заглушаване и управление на вниманието.

Ако тази теза е вярна дори отчасти, тогава пред нас стои картина, в която войната служи на прикриването на въпрос, способен да разклати установени научни, политически и религиозни представи. Именно затова днешното мълчание около темата изглежда толкова показателно. Когато една Истина стане твърде опасна за стария ред, светът много често бива насочван към друг страх, по-шумен, по-кървав и по-непосредствен.

