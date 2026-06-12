Хуманоиден робот продава храни и напитки на павилион в Хонконг

Хонконг открива първия си магазин, управляван от хуманоиден робот, съобщава South China Morning Post.

Зад тезгяха на денонощното магазинче за хранителни стоки, разположено на брега на морето в квартал Хунг Хом, ще стои робот, способен да обслужва клиенти на множество езици, както местни жители, така и туристи.

Магазинът е разработен от китайска компания, специализирана във вграждането на технологии за изкуствен интелект във физически системи като роботи или самоуправляващи се автомобили. Те използват сензори, за да възприемат околната среда, да вземат решения в реално време и физически да взаимодействат със света.

Павилионът ще бъде първият подобен извън континентален Китай, а изборът на Хонконг е признание за ролята на мегаполиса в представянето на иновациите пред останалата част от света, се посочва в публикацията.

trud.bg