Летните месеци остават един от най-активните периоди за обновяване на дома Техномаркет отговаря на засиленото търсене с кампанията „ГОЛеми попадения“ – 0% лихва и до 20 месеца вноски https://crimes.bg/uncategorized/letnite-meseci-ostavat-edin-ot-nay-aktivnite-periodi-za-obnovyavane-na-doma-3/194256 Crimes.bg

Началото на лятото традиционно е сред периодите, в които много българи планират ремонти, освежаване на жилището или подмяна на остаряла техника. По-дългите дни, подготовката за отпускарския сезон и по-интензивното използване на електроуредите в дома често водят до повишен интерес към нови климатици, телевизори, домакински уреди и смарт устройства.

Тази тенденция се засилва и от големите спортни събития през летните месеци, когато потребителите все по-често търсят по-големи екрани и по-добро аудио-визуално оборудване за преживяване у дома.

В отговор на това сезонно търсене Техномаркет стартира кампанията „ГОЛеми попадения“, която от 11 до 15 юни предлага на клиентите възможност за покупка на избрани продукти с 0% лихва и до 20 месечни вноски. Успоредно с това веригата предлага и намаления до 50% на селектирани артикули от различни продуктови категории.

Кампанията обхваща широка гама решения за дома и ежедневието – от телевизори, смартфони и лаптопи до големи и малки домакински електроуреди. Така потребителите могат да планират по-мащабни покупки в момент, когато необходимостта от обновяване на техниката често съвпада с подготовката за летния сезон.

Според експерти в сектора все повече домакинства предпочитат да заменят остарели уреди с по-енергийно ефективни модели, които могат да помогнат за оптимизиране на разходите за електроенергия в дългосрочен план. Именно летните месеци са сред най-предпочитаните периоди за подобни инвестиции, особено когато са налични облекчени условия за покупка.

Промоционалните условия са валидни за покупки над 150 евро / 293,37 лв., извършени в магазините на Техномаркет и онлайн в периода 11–15 юни или до изчерпване на количествата.