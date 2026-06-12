Новата брошура на Техномаркет - високи технологии и супер оферти за дома, офиса и свободното време https://crimes.bg/uncategorized/novata-broshura-na-tehnomarket-visoki-tehnologii-i-super-oferti-za-doma-ofisa-i-svobodnoto-vreme-3/194338 Crimes.bg

Лятото носи не само повече настроение, но и примамливи възможности за изгодни покупки. Най-новата дигитална брошура на Техномаркет събира на едно място разнообразие от атрактивни предложения за техника и електроуреди, с които потребителите могат лесно да обновят дома си или да изберат дълго желания продукт на специална цена.

Сред акцентите са телевизорите TCL, които предлагат впечатляващо зрително изживяване за всички любители на спорта и киното. Моделите се отличават с реалистична картина, качествен Onkyo Dolby Atmos звук и възможност за удължена гаранция 2+3 години, което ги превръща в отличен избор за предстоящите големи футболни емоции.

За модерната кухня и по-свежия дом специално внимание заслужават хладилниците Gorenje. Подбраните модели комбинират иновативни технологии, надеждна работа и удължена гаранция, а клиентите могат да се възползват и от 0% лихва при изплащане, както и безплатна доставка.

Все по-популярни стават и интелигентните решения за почистване. Новият електрически моп Philips OneUp позволява ефективно измиване само с чиста вода, а в комбинация с прахосмукачките на Philips осигурява още по-лесна поддръжка на дома с минимални усилия.

Любителите на мобилните технологии също могат да открият интересни предложения. MacBook Neo впечатлява с елегантен дизайн, висока производителност и четири модерни цветови решения, като се предлага с възможност за покупка на изплащане с 0% лихва за шест месеца.

За феновете на мобилната фотография и високия клас смартфони iPhone 17 Pro Max 256 GB предлага усъвършенствани възможности за заснемане на всеки важен момент, а специалните условия за изплащане с 0% лихва за десет месеца правят модела още по-достъпен.

Новите предложения демонстрират стремежа на Техномаркет да предоставя на своите клиенти актуални технологии, гъвкави условия за покупка и допълнителни предимства като безплатна доставка и промоционални кампании. Независимо дали става въпрос за нов телевизор, домакински уред или мобилно устройство, настоящите оферти дават възможност качеството и иновациите да бъдат достъпни на изгодна цена.