Travellove.bg те приветства в преддверието на лятото с нова доза свежи насоки за подходящи дестинации и приключения, които ще те оставят без дъх. Не сме забравили и полезните съвети, които определено ще ти бъдат от голяма полза при пътуване.

Започваме с акцент към гръцкото море, което е в плановете на хиляди наши сънародници. Ще те посъветваме какво да си носиш, необходимо за плажуване в свободната зона в южната ни съседка. Ще научиш какъв е пълният списък със задължителни неща за новородено, което за сефте ще заведеш на море. Както и какво точно да предвидиш, ако вместо пеленачето (или пък заедно с него) решиш да вземеш домашните любимци на плажа с теб. Ще отскочим и до близки гръцки градчета, които са най-подходящи както за еднодневни, така и за уикенд плажуване.

Продължаваме в изследователски дух, който ще ни отведе до внимателно селектирани дестинации за минимален бюджет, както и до такива, които изглеждат скъпи, но всъщност далеч не са. Ще разбереш за кои локации важат задължителни ваксини и срещу какво. Ще ти разкажем в детайли всичко, с което трябва да си наясно, за да пътуваш като номад. Както и с какви опасности да се съобразиш, когато пътуваш соло.

И още. Ще си отговорим подробно и аналитично на вечните въпроси как да се възстановим след път и как да си починем от почивката. Ще ти дадем идеи на какви активности да заложиш, подходящи за необвързани. И нещо много важно и съществено – ще ти покажем приложенията, които непременно трябва да инсталираш преди пътешествие.

Това далеч не е всичко. Отделили сме специално внимание и на трите най-слабо познати екопътеки у нас, които заслужават да бъдат обходени през юни. Ще се разходим и до първенеца на Олимп – връх Митикас и гръцкото крайбрежие в подножието на гиганта, за да ти покажем перфектното юнско съчетание за дълъг уикенд между море и планина на юг. Ще разбереш също как да спреш повръщането на жената и децата в колата, както и защо задължително са ти необходими поне 3 литра вода в багажника.

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