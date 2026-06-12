Разбиха нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати

Полицията разкри нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп. Операцията е проведена вчера от „Криминална полиция“ и „Икономическа полиция“ при ОДМВР-София, съвместно с техни колеги от Пирдоп. Извършени са претърсвания на пет адреса в града, обитавани от местен жител, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Иззети са близо 1000 шишенца, част от които, съдържащи контролираното вещество тестостерон, а други - течности с неизяснен към момента състав. Открити са още различни по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки с неустановено съдържание, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой.

42-годишният обитател на адресите е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 350, ал. 1 от НК.

Според събраните до момента данни мъжът е доставял субстанции от азиатска държава, след което е произвеждал в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както на територията на страната, така и в чужбина. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

trud.bg