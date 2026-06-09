БНТ започна процедура по избиране на град домакин на „Евровизия 2027“

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и екипът на обществената телевизия за „Евровизия" проведе информационна среща, която постави началото на процедура за избор на града домакин на „Евровизия 2027". В срещата участваха кметовете на четири български града, заявили кандидатури за домакинство на песенния конкурс през следващата година - кметът на Община Бургас Димитър Николов, кметът на Община Варна Благомир Коцев, кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, кметът на Столична община Васил Терзиев, както и Андреас Шмит, Event and Security Manger, EBU.

Като обществената медия, член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и телевизия домакин на „Евровизия 2027", БНТ започна процедура по подбор на града домакин за предстоящото издание на конкурса. Обществената телевизия има водещата роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с EBU. БНТ осигури участието на България в „Евровизия 2026", където страната ни постигна историческа победа и придоби правото да бъде домакин на следващото издание на най-голямото музикално телевизионно събитие в света. Очаква се „Евровизия 2027" да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и извън нея, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България.

По време на срещата пред кандидатстващите градове бяха представени основните изисквания за избор на домакин на конкурса. Бяха обсъдени необходимата инфраструктура, възможностите за настаняване и транспорт, логистичните условия, сигурността, както и капацитетът за организиране на събитие от мащаба на „Евровизия" и всички съпътстващи събития, свързани с него.

„Започнахме този процес по прозрачен и отговорен начин, защото домакинството на България на „Евровизия 2027" е много повече от телевизионен проект - то е дългосрочна инвестиция в имиджа и международното позициониране на страната ни. От нас зависи как ще представим България пред Европа и света.

БНТ е телевизията домакин, но нито ние сме сами в този процес, нито - градовете кандидати. Използвам случая да благодаря на правителството за светкавичната реакция и заявената готовност за пълно съдействие за домакинството на България, защото ползите от това събитие за страната ни са значителни - както репутационни, така и икономически. Имаме пълната подкрепа на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и екипа на „Евровизия".

Градът домакин ще има ключова роля и голяма отговорност за успеха на събитието. Решението ще бъде взето след подаване на пълната документация от градовете и след и посещения и оценки на място от работна група с представители на БНТ и EBU," каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

„Работя по конкурсите „Евровизия" и „Детска Евровизия" вече повече от 12 години и през това време имах възможност да наблюдавам как те се развиха от телевизионни формати в най-големия музикален фестивал в света.

За България това е изключителна възможност да представи своята култура, своите градове и своето гостоприемство пред международна аудитория. Събитието не се изчерпва с една телевизионна вечер - вниманието към страната и града домакин започва много преди самия конкурс и продължава дълго след него. Всеки път, когато по света се споменава изданието на Евровизия през съответната година, името на града домакин неизменно е част от този разговор.

Решенията ще бъдат вземани от БНТ като телевизия домакин, а ролята на EBU е да помогнем те да бъдат реализирани по най-добрия възможен начин. Ние ще бъде силен и ангажиран партньор през целия подготвителен процес. БНТ няма да бъде сама в организацията на това мащабно събитие - ние ще предоставим целия си експертен опит и ще подкрепяме екипа на всяка стъпка от подготовката.

Освен значителния маркетингов и репутационен ефект, конкурсът носи и реални ползи за местната икономика, както показват примерите на градове като Ливърпул и Базел.", заяви Андреас Шмит, Event and Security Manager, EBU.

„Бургас може да е най-малкият по население град сред кандидатите, но подхождаме към тази възможност с големи амбиции и увереност в своя капацитет. Разполагаме със зала, която отговаря на изискванията за домакинство на събитие от подобен мащаб, а комплексът предлага допълнителни пространства за съпътстващи дейности и паркинг инфраструктура с възможност за обслужване на хиляди автомобили. Градът и регионът осигуряват над 150 000 места за настаняване в повече от 450 хотела, разположени на кратко разстояние от залата. Бургас има модерна транспортна организация и устойчив градски транспорт, а международното летище, намиращо се само на няколко километра от мястото на провеждане, е подготвено да обслужи увеличения пътникопоток. Допълнително предимство е близостта до едно от най-големите авиационни средища в света - летище Истанбул, което осигурява връзки с практически всички точки на света. Благодарение на опита ни в организирането на големи музикални и културни събития сме убедени, че Бургас може да предложи отлични условия за домакинство и незабравимо преживяване за участници, гости и зрители.", каза кметът на Община Бургас Димитър Николов.

„Варна е морската столица на България, родният град на DARA и най-големият град по българското Черноморие, с дългогодишни традиции в организирането на големи културни събития. Градът е домакин на фестивали с международна репутация, сред които и фестивалът „Варненско лято", който отбелязва един век история. Разполагаме със значителен туристически капацитет - над 100 000 посетители могат да бъдат настанени във Варна и региона, включително в близките курортни комплекси, разположени само на минути от града. Имаме модерна спортна зала, изградена по международни стандарти, добра транспортна свързаност и активно международно летище, което осигурява лесен достъп за участници и гости. През 2026 г. обслужва полети до 60 дестинации. Особено важно е, че местният бизнес застава категорично зад подобна инициатива - хотелиерският и туристическият сектор виждат в нея възможност да привлекат нови посетители и да покажат потенциала на Варна пред международна аудитория. Градът разполага с необходимия капацитет, опит и мотивация да бъде успешен домакин на събитие от такъв мащаб", заяви кметът на Община Варна Благомир Коцев.

„Като кмет на най-стария жив град в Европа имам привилегията да представлявам място, в което историята, културата и съвременният живот се срещат по уникален начин. Пловдив е град на различни етноси и култури, които и днес съжителстват и придават неповторим облик. След успешното ни домакинство като Европейска столица на културата през 2019 г. последователно увеличаваме инвестициите си в културни събития и инфраструктура, защото вярваме, че културата е двигател на развитието. Пловдив не само приема големи културни форуми, но и създава артисти, творци и културни посланици, а нашите институции изпълват градските сцени със събития през цялата година. Вече дори си представяме червения килим от Римския стадион до Античния театър, по който ще минат всички знаменитости и ще покаже пред милиони зрители едно от най-ценните лица на България. С добрата си транспортна свързаност и готовността на целия град да се включи в организацията, Пловдив е подготвен да допринесе за едно впечатляващо представяне на България пред света. И не на последно място - поздравления за Дара и за успеха, който направи тази възможност реалност за страната ни.", каза кметът на Община Пловдив Костадин Димитров.

„София е град, който расте, но не старее - град с хилядолетна история, модерна инфраструктура и уникално съчетание на културно наследство, динамичен градски живот и природа. Вярвам, че столицата разполага с всички необходими условия да бъде отличен домакин на подобно събитие - от най-голямото летище в страната и водещата многофункционална зала до доказан опит в организирането на мащабни международни прояви. Само преди месеци показахме това с успешното домакинство Grande Partenza на Giro d'Italia, което привлече стотици хиляди хора по улиците на града. Убеден съм, че заедно с БНТ, EBU и всички партньори можем да създадем събитие от световна класа, което да постави София и България на мястото, което заслужават на международната сцена.", заяви по време на срещата кметът на Столична община Васил Терзиев.

Срещата постави началото на процеса по избор на града домакин, т.нар. „city bid", който ще бъде проведен в съответствие с изискванията на EBU и правилата на конкурса „Евровизия". В следващите етапи кандидатстващите градове трябва официално да заявят готовността си за участие в процедурата по оценка и да входират заявленията си, след което да представят допълнителна информация и конкретни предложения, които ще бъдат разгледани от БНТ и EBU.