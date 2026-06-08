Мирчев и Кандев веднага да кажат къде, кога и за какво са говорили! https://crimes.bg/vodeshha-tema/mirchev-i-kandev-vednaga-da-kazhat-kade-koga-i-za-kakvo-sa-govorili-3/194068 Crimes.bg

Съпредседателят на бутиковата партия "Дай, България" Ивайло Мирчев си вкара зрелищен автогол по време на интервюто му с Цветанка Ризова.

В опит да защити подалия оставка като главен секретар на МВР Кандев, Мирчев разкри, че двамата са провели личен разговор.

„Той ми каза: „Аз съм полицай и съм професионалист. И е много важно никой да не ни се бърка в работата. Ние полицаите знаем какво да правим, стига политиците да не ни се месят“, заяви Мирчев пред изцъкления поглед на водещата. А след това продължи с репликата: „От неговата позиция днес става ясно, че му е оказан определен натиск".

Мирчев даде да се разбере, че с Кандев са обсъждали темата за купуване на гласове.

И тъй като Цветанка не пожела да притисне госта си с неудобни въпроси, то БЛИЦ няма никакво притеснение да отправи публично няколко въпроса не само към Мирчев, но и към Кандев. А те са:

- Кога, колко пъти и по какви теми сте разговаряли помежду си и защо това е ставало зад гърба на българския народ?

- Ходатайствал ли е Мирчев за назначаването на Кандев за главен секретар на МВР в последното служебно правителство?

- Вършил ли е Кандев услуги на Мирчев в замяна на доброто му отношение към него?

- Предложил ли е Мирчев политически пост на Кандев, ако подаде оставка от поста си в МВР?

- Разполага ли Мирчев с конкретни данни за оказван натиск по отношение на Кандев, каквато позиция изрази по Би Ти Ви?

- Защо Мирчев, който постоянно призовава за прозрачност, е запазил в тайна разговора си с Кандев.

БЛИЦ и българското общество очакват незабавно отговорите на Мирчев и Кандев по отправените към тях въпроси.

В противен случай съмненията за задкулисните отношения ще продължават да висят като дамоклев меч над главите им.

Източник: blitz.bg