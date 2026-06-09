Кой ще стане световен шампион?

Футболният свят се тресе от прогнози на прага на историческото Световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. За първи път на мондиала ще премерят сили цели 48 отбора, което удължава пътя до златния трой с един мач повече и тотално заплита сметките. Световнопризнатата статистическа агенция Opta впрегна своя суперкомпютър, който след 10 000 симулации на всички 104 срещи обяви Испания за фаворит №1 с 16,1% шанс за титлата. Роботизираният изкуствен интелект залага на младото поколение на Луис де ла Фуенте и мегазвездата Ламин Ямал, подчертавайки позорния факт, че в състава няма нито един играч на раздирания от скандали гранд „Реал“ (Мадрид).

Втори в списъка на машината е тимът на Франция с 13% вероятност за златото. „Петлите“ плашат конкуренцията със звездното трио на Килиан Мбапе, Майкъл Олисе и актуалния носител на „Златната топка“ Усман Дембеле. След тях на опашката за купата се нареждат Англия, Аржентина, Португалия, Бразилия и Германия.

Легендарните футболни стратези обаче влязоха в брутален спор. Фабио Капело също залага на испанците, докато Арсен Венгер посочва мощната френска атака. Жозе Моуриньо очаквано вижда трофея в ръцете на Кристиано Роналдо, а кариоките вярват на плановете на Карло Анчелоти. Българската мегазвезда Христо Стоичков пък твърдо държи за Аржентина на Лионел Меси и Испания, чийто гръбнак е от любимата му „Барселона“. Юрген Клинсман алармира, че Германия е най-подцененият отбор и е готов да хвърли голямата бомба.

Източник: Уикенд