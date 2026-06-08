Последната жена на Любен Дилов е с 30 години по-млада от него „Когато отново се намерим, ще дойда с шарената рокля, онази, която много харесваш“, неутешима е хубавицата https://crimes.bg/uncategorized/poslednata-zhena-na-lyuben-dilov-e-s-30-godini-po-mlada-ot-nego-3/193986 Crimes.bg

Депутатът от ГЕРБ Любен Дилов-син почина на 61 години след тежък инфаркт, покосил го по време на пътуване в град Рим. Ин интелектуалецът припаднал в ръцете на последната си голяма любов Мелания Красимирова, която е с тридесет години по-млада от него. Двамата са споделяли съвместен живот в столичния квартал „Лозенец“, а писателят я назначил в създаденото от него и Ивайла, съпругата на Петър Манджуков, списание „Л`Европео“. След фаталния инцидент в Италия, Мелания Красимирова публикува прочувствено писмо в социалните мрежи, с което официално се разкри като жената до покойния издател.

Преди близо двадесет години Любен Дилов-син се развежда със съпругата си Елина, от която има три деца, но запазва изключително близки отношения с нея. През годините той крие личния си живот от медиите и не афишира връзките си с актриси и писателки. Новата му половинка Мелания Красимирова поема изцяло административната координация на авторите в списанието. Покойният сценарист често е споделял, че не може да бъде с глупави жени, затова оценил високо нейните професионални качества.

Лекарите разкриват, че здравословните проблеми на Любен Дилов-син са породени от вредни навици и екстремни хобита. Той е страдал от хронично безсъние още от младежките си години, като е спял едва по четири часа на денонощие и е отказвал хапчета. Допълнителен фатален стрес за сърцето му оказват страстното пушене по две кутии цигари на ден, както и водолазното гмуркане на опасни дълбочини, започнало на 45-годишна възраст.

Източник: Уикенд