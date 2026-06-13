ФБР отключи телефона на Алексей Петров

Специалистите от Федералното бюро за разследване на САЩ успяха да отключат телефона на показно убития Алексей Петров. Разследването на престъплението се точи вече трета година, след като шестдесет и едногодишният бивш съветник в ДАНС бе застрелян на шестнадесети август 2023 година в София. Българските криминалисти се оказаха безполезни пред защитата на мобилния апарат. В края на 2023 година градският прокурор Илияна Кирилова обяви, че родното правосъдие изпитва сериозни затруднения с експертизата, което наложи спешната намеса на американските служби.

Националното следствие очаква в устройството да излязат хиляди чатове, компромати и записи, които да разкрият поръчителя на екзекуцията. Сигнал за пробива дойде през април 2026 година, когато профилът на Алексей Петров неочаквано се появи като нов потребител в онлайн приложението Вайбър. Междувременно съдия Биляна Магдалинчева назначи нова съдебно-медицинска експертиза по документи. Тя е свързана с дело за два милиона лева, което Алексей Петров заведе приживе срещу прокуратурата заради душевни страдания след краха на акция „Октопод“.

След смъртта му съдебната битка пред Темида се води от неговите наследници. Интересите на покойника се защитават от законната му съпруга Мариана Петрова и дъщеря му Диляна, чиято майка е Ива Павлова. Адвокатите са предоставили автобиография на Алексей Петров от УНСС, за да докажат високото му обществено реноме на преподавател и експерт по антитероризъм.

Източник: Уикенд