Нюргул Салимова: Ако проблемите в шахмата ни не се решат, България ще ме загуби Гордостта ни в този спорт е уморена от несигурността дали ще играе на турнирите https://crimes.bg/uncategorized/nyurgul-salimova-ako-problemite-v-shahmata-ni-ne-se-reshat-balgariya-shte-me-zagubi-3/194221 Crimes.bg

Най-добрата българска шахматистка Нюргул Салимова е отчаяна от неспирните проблеми на българския шахмат - спор между федерации, непризнаване от световната централа ФИДЕ и продължаваща несигурност дали ще участва в турнирите.

В изявление в социалните мрежи четвъртата от Европейското първенство преди няколко дни Салимова заяви, че ако скоро проблемите не бъдат решени, България ще загуби големите си таланти, включително и нея.

Тя заяви, че не знае дали ще участва на предстоящата шахматна Олимпиада, защото не е сигурна, че ще бъде допусната.

Припомняме, че Европейският шахматен съюз на 1 юни наложи пакет санкции на българските състезатели във връзка с липсата на новооткрита процедура по издаване на национален лиценз за спорта "шахмат". Казусът с българския шахмат продължава вече няколко години заради разделението в шахматната общност. Ръководената от гросмайстор Милен Василев БСФШ е приета за член на ЕСШ и на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ), но няма лиценз да развива спорта в България. Такъв има Българска федерация по шахмат 2022, начело с бившия депутат Васил Антонов, като той бе издаден първо от екипа на служебния спортен министър Весела Лечева, а след това и препотвърден от тези на доскорошния министър на младежта и спорта Иван Пешев.

След последната ми публикация много хора ме попитаха какво имах предвид.

В момента съм водещата българска шахматистка в световната рейтинг листа на ФИДЕ и съм в ТОП 40 в целия свят сред жените. Само преди няколко дни завърших с поделено 2-4 място на Европейското първенство по шахмат.

Въпреки това не знам какво ще се случи с професионалното ми бъдеще след 1 юли.

Имам подписани договори за международни лиги. Имам предстоящи турнири. Имам цели, за които работя всеки ден.

Но в момента не знам дали България ще участва на Шахматната олимпиада през септември.

Не знам дали ще бъдем допуснати!!

Не знам дали ще ми бъдат спрени правата или ще ми бъде премахнат рейтинга!?

Не знам какви ще бъдат последствията от евентуални санкции.

Не знам дали решения, върху които нямам абсолютно никакъв контрол, няма да засегнат пряко кариерата ми и възможността ми да се състезавам.

Шахът е моят живот вече почти 18 години. Това не е хоби. Това е моята професия!

От години българският шахмат е заложник на конфликти, административни спорове и битки между федерации. (Доколкото знам) 2 федерации.

НЕ ме интересува кой е прав.

Цената я плащат състезателите.

Плащам я аз.

Докато в много държави водещите състезатели получават системна подкрепа, финансиране, тренировъчни лагери и цели екипи зад гърба си, аз постоянно трябва да мисля за неща, които нямат нищо общо с шаха - финансиране, организация, подготовка и несигурност за бъдещето.

Моите конкуренти могат да насочат цялата си енергия към това да стават по-добри шахматисти.

Аз трябва да разделям вниманието си между шаха и всичко останало.

Да се надявам на най-елементарните условия, за да печеля медали за родината си.

Достатъчно трудно е да се състезаваш с най-силните в света.

Още по-трудно е, когато не си сигурен в абсолютно нищо около теб.

Не ме интересува кой ще спечели поредния спор.

Интересува ме кариерата ми. Интересува ме бъдещето на българския шахмат.

България има огромни традиции в този спорт. Страната ни е дала световни шампиони.

През 2023 година българският женски национален отбор станахме европейски шампион!

Имаме талантливи деца, млади състезатели и професионалисти, които продължават да работят и да представят България достойно по света.

След толкова години вярвам, че е време тези проблеми най-после да намерят решение.

Време е интересите на българските състезатели и бъдещето на българския шахмат да бъдат поставени на първо място.

След почти 18 години, посветени на шаха, съм уморена от проблеми, които никога не съм създавала.

Искам просто да играя шах.

Ако тези проблеми не бъдат решени скоро, България ще загуби своите таланти.

Включително и мен.

От мен толкова.

Източник: dir.bg