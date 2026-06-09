44 кубика незаконни дърва са иззели горските от Централна Северна България през май

Над 1000 проверки са извършили горските служители в горите на Северна Централна България през май. 430 са инспекциите на обекти за добив на дървесина на територията на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово / областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград/, предаде кореспондент на ФОКУС.

Проверени са 360 превозни средства, 11 ловци и 185 други физически лица, извършвали дейности в горите. В отчетния период, служителите на предприятието са съставили 7 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с неспазване на разпоредбите на Закона за горите и 7 за нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча. 11 са издадените констативни протоколи за нарушения – 10 с неизвестен извършител и 1 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през петия месец на годината е в размер на 44 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират незаконно добити дърва за огрев, инструменти за дърводобив и 8 броя едър дивеч.

Дейностите по опазване на държавните горски територии в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово продължават да се извършват с цел превенция и недопускане на нарушения.

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