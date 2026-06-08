Как да предпазим парите си от SMS-измами

"Страхотна новина - грабни безплатно персонален тест" - това е съдържание на един от безбройните други съобщения, които SMS-измамници изпращат до случайни номера.

„Последно предупреждение - акаунтът ви ще бъде деактивиран в полунощ" или „Избран сте да получите съвсем ново барбекю". Най-често измамниците използват SMS-и, имейли или телефонни обаждания. В последните месеци има извънредно голяма кампания, споделят експерти. Основната цел е съобщенията да принуждават собствениците на телефонните номера да действат бързо - да натиснат линк или да предприемат действие, с което предоставят данни. Обикновено претекста е, че трябва да направят нещо спешно, да платят някаква глоба или да приемат награда от томбола, в която не са участвали. Тези данни могат да се използват за различни други престъпления, защото става дума не само за банкови, но и за лични данни.

Има допълнително нива на защита: създават се правила, които да предпазят картодържателя от измами - кога една транзакция е легитимна и кога, на база на трансакционно поведение.

Когато получите съобщение или обаждане, не бързайте да предприемате действия. Вместо това, разгледайте внимателно съобщението, проверете онлайн в автентичния сайт на компания или институция дали наистина е нужно действие от ваша страна. Не давайте информация като изпращате отговор на съобщението или да отговаряте на въпроси на чат-бот по телефона. Прекъснете комуникацията. Ако все пак сте въвели данните на банковата карта - веднага се свържете с банката. Картата не само че трябва да се блокира, но така ще помогнете на киберспециалистите с последващи действия от тяхна страна. Бъдете предпазливи с личните си данни.