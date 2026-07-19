Арестуваха за подкуп двама служители на НАП в Черноморец https://crimes.bg/kriminalno/arestuvaha-za-podkup-dvama-sluzhiteli-na-nap-v-chernomorec/197238 Crimes.bg

Двама служители на НАП са били задържани от полцията, след като първо са поискали, а след това са приели подкуп, за да не наложат глоба за установено нарушение, научи ФОКУС.

Сумата е била 300 евро.

Вчера около 14:30 ч. в РПУ - Созопол е получен сигнал от мъж, стопанисващ минимаркет в Черноморец. При проверка държавните служители установили множество нарушения, като за съставянето на акт за само едно от тях е поискан съответният подкуп.

Непосредствено след предаване на парите двамата служители са задържани.

По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

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