Арестуваха за подкуп двама служители на НАП в Черноморец

Двама служители на НАП са били задържани от полцията, след като първо са поискали, а след това са приели подкуп, за да не наложат глоба за установено нарушение, научи ФОКУС.
Сумата е била 300 евро.
Вчера около 14:30 ч. в РПУ - Созопол е получен сигнал от мъж, стопанисващ минимаркет в Черноморец. При проверка държавните служители установили множество нарушения, като за съставянето на акт за само едно от тях е поискан съответният подкуп.
Непосредствено след предаване на парите двамата служители са задържани.
По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.