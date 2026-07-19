Откриха опасен азиатски бръмбар за първи път на територията на Европейския съюз

Смарагдовият ясенов вредител вече е унищожил милиони дървета в Северна Америка

Опасният смарагдов ясенов бръмбар, който произхожда от Азия и е унищожил милиони дървета в Северна Америка, беше открит за първи път на територията на Европейския съюз. Насекомото е засечено почти едновременно в Унгария и Словакия.

Словашките власти информираха, че през този месец са открили 18 екземпляра в района на град Стреда над Бодрогом. В Унгария пък два възрастни бръмбара са били уловени още през юни в гора край границата с Украйна.

Унгарската агенция по безопасност на храните определи насекомото като един от най-опасните вредители за ясеновите дървета, който вече е причинил огромни щети в САЩ, Канада и части от Източна Европа. За да ограничат разпространението му, местните власти разполагат допълнителни капани и засилват наблюдението в горските масиви.

Заплахата е толкова сериозна, че Унгария настоява въпросът да бъде включен извънредно в дневния ред на следващото заседание на министрите на земеделието на ЕС. Страната осъзнава мащаба на ситуацията и прави всичко възможно, за да предотврати трайното установяване на насекомото на нейна територия и „превръщането му в проблем за растителното здраве на целия Европейски съюз", увери министърът на земеделието Саболч Бона.



Източник: БГНЕС