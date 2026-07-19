Човешки останки бяха намерени в куфар в изоставена сграда в Атина https://crimes.bg/kriminalno/choveshki-ostanki-byaha-namereni-v-kufar-v-izostavena-sgrada-v-atina/197223 Crimes.bg

В събота по обяд в атинския квартал Кипсели е обявен сигнал за тревога, след като на улица "Евелепидон“ е намерен подозрителен куфар, предава Proto Thema.

Куфарът е открит от бездомник в изоставена сграда, който веднага е подал сигнал в полицията.

При огледа служителите на реда са открили вътре човешки останки. Според данни от разследването тялото е на жена в напреднал стадий на разлагане.

Районът незабавно е отцепен от криминалистични екипи за извършване на оглед и събиране на доказателства.

Според местен жител изоставената сграда е била отворена преди около две години и в нея са намирали подслон бездомни хора, но след избухнал пожар е била затворена. Той допълва, че от няколко седмици е засичал бездомник да живее малко по-надолу по улицата, но през последните дни е изгубил следите му.

Случаят е поет от Дирекцията за борба с организираната престъпност, а разследването е в пълен ход.

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