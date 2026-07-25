Арестуваха Весо Парцала

Известният бизнесмен Веселин Янев, познат с прякора Весо Парцала, бе задържан от полицията заради шофиране под въздействието на алкохол и наркотици. Бившият мъж на популярната моделка Деси Зидарова бе заснет с белезници в Спешното отделение на Военномедицинска академия в София, където е заведен за вземане на биологични проби. Резултатите от специализираната химико-токсикологична лаборатория трябва да потвърдят или отхвърлят резултатите от техническото средство, преди да бъде повдигнато официално обвинение.

Името на Веселин Янев нашумя преди години покрай бруталния побой с бухалки над неговата тогавашна половинка Деси Зидарова, от която той има 2 деца на име Виктор и Ванеса. Тогава бизнесменът бе сред главните заподозрени за нападението поради слухове за извънбрачна афера на красавицата със Стайко Стайков. Следствието така и не доказа тази версия, но разразилият се медиен скандал нанесе сериозни финансови щети на Янев.

След истерията алкохолният бос Миньо Стайков принудил авера на Маргините да се раздели с 5 луксозни автомобила, 50 000 евро в брой и дялове в 3 оборотни столични заведения, сред които дискотека „Ескейп“ и кафенетата „Музеума“ и „Шоколад“. В момента Веселин Янев управлява ресторант „Кобе“ в Студентски град, но остава неизвестно дали именно там се е почерпил, преди да се качи на автомобила.

Източник: Уикенд