Travellove.bg – априлски круиз в океан от приключения

Travellove.bg те посреща в разцвета на пролетта с нова доза удивителни истории за въздействащи дестинации и приключения, които ще те оставят без дъх.

Стартираме с акцент към обичащите Рим, за да разберем заедно най-добрият и изпитан вариант за уикенд в италианската столица, потапяйки се в история, храна и романтика. Ще се насладим заедно на градско пътуване до Париж с фокус върху изкуството, модата и атмосферата на Франция. Ще отидем и до непреходните Малдиви, за да се полюбуваме на белите плажове и тюркоазено море. А екзотичната вълна ще продължим с пленяващия Барбадос – перлата на Карибите с изумителни плажове и богата култура.

Пътешествието ни ще обхване не само добре познатите световни „звезди“ в туризма. Нещо повече – подготвили сме ти специален пътеводител за Централна Европа извън големите градове и шумни локации. Както и Топ 10 на незаслужено неизвестните за широката публика, но не по-малко вълнуващи места на Балканите.

Ще се пуснем на тур по Дунавските столици Виена, Братислава и Будапеща. Ще отскочим на пътешествие до Пасау, а след това ще надникнем с любопитство към Вахау и Мелк, за да разберем с какво привлекат пътешественици от цял свят.

Ще си говорим също за новата тенденция в музеите, която ни помага да възвърнем изгубеното си внимание. Няма да пропуснем и горещата тема за транспортния хаос на летищата в Европа заради новите правила.

Очаквай също интригуваща информация за петте най-големи открития в света на туризма, които изцяло промениха пътуванията. Ще разбереш защо и как прохладните през лятото Скандинавски страни крадат туристи заради все по-горещите южни курорти на юг. Ще те информираме как манията сред 50+ туристките да стават „русалки“ набира все по-голяма популярност. Няма да пропуснем завръщането с пълна сила на треската за злато у нас – ще те отведем до златоносните реки на България и ще разбереш къде у нас може да промиеш злато. А за финал ще се разходим до Пирин сред красивите планински езера и върхове.

