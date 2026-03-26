Сиси Беличенова, управител на Макси Парк Хотел & Спа в град Велинград: Хотел „Макси" във Велинград посреща Великден с утвърден стандарт за качество и празнична програма

– Госпожо Беличенова, какви са основните акценти в програмата за Великден тази година в хотел „Макси“ и какво сте подготвили като преживяване за гостите?

- Тази година сме подготвили богата празнична програма, която обединява музика на живо, забавление и пълноценен релакс. Сред акцентите са специалните музикални вечери с участието на Керана и космонавтите на 11 април, както и на Мария Чакърдъкова, която ще бъде част от празничния Великденски обяд на 12 април и ще допринесе за автентичната българска атмосфера.

Програмата включва още DJ парти, възможности за СПА възстановяване и редица активности, които създават цялостно празнично изживяване. За най-малките гости сме подготвили целодневна детска анимация, както и традиционно боядисване на великденски яйца по характерната велинградска техника – преживяване, което носи както емоция, така и връзка с местните традиции.

– Великден е празник с дълбоки традиции. Как съчетавате автентичната българска атмосфера с модерния лукс, който предлага хотелът?

- За нас ключът е в детайла. Стремим се да изградим празнична среда, в която българските традиции – чрез музика, кулинария и обичаи – се вписват естествено в модерната, елегантна и комфортна атмосфера на хотела.

Хотел „Макси“ е изцяло реновиран и днес предлага високо ниво на комфорт, съчетано с внимание към здравословния начин на живот. Залагаме на качествена, балансирана и био ориентирана кухня, което допълва усещането за пълноценна почивка. Така гостите ни могат да усетят духа на празника, без да правят компромис с удобството и качеството на услугата.

– Наблюдавате ли промяна в профила на туристите, които избират Велинград за празниците, и какви са очакванията ви за заетостта тази година?

- Категорично наблюдаваме промяна. Все повече гости търсят не само почивка, а цялостно преживяване с комбинация от СПА, събития, социална атмосфера и възможности за споделени моменти.

Великденските пакети с включена програма и музика на живо привличат както семейства, така и по-млади хора, които ценят динамиката и разнообразието. Интересът тази година е изключително висок и към момента местата са почти изчерпани, което потвърждава тенденцията към по-ранно планиране на празничните пътувания.

– Какви са най-търсените услуги и преживявания от гостите по време на Великденските празници – СПА, гурме кухня или тематични събития?

- СПА зоната и минералните басейни традиционно остават водещ фактор при избора на дестинация във Велинград. По време на празници като Великден обаче все по-голямо значение придобива и допълнителната програма.

Гостите търсят баланса – релакс през деня и емоция вечер. Именно комбинацията от възстановяващи СПА преживявания и качествени музикални и тематични събития създава усещането за завършен празник.

– С какви активности и програми привличате гости през пролетния сезон?

Пролетта е изключително подходящ сезон за възстановяване и активен отдих, затова залагаме на разнообразие от преживявания. Освен СПА услугите и спокойствието сред природата, организираме тематични уикенди с музикална и развлекателна програма.

Нашите гости могат да се възползват и от редица включени активности – йога практики, разходки в гората с професионален планински водач до интересни маршрути, светилища и панорамни гледки. Така създаваме възможност почивката да бъде не само релаксираща, но и вдъхновяваща.

Източник: Bgtourism.bg