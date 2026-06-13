Арестуваният в Белград Стоян Мавродиев си купил имение в София с рушвет от Румен Вълка

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше задържан от властите в Сърбия на летището в Белград след полет от Дубай. Криминалисти твърдят, че той си е купил имение в София за над 5 милиона лева с рушвет от боса Румен Гайтански – Вълка. Подкупът е свързан с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 148,6 милиона лева на фирмата „Роудуей кънстракшън“. През лятото на 2024 година Стоян Мавродиев избяга в Дубай, за да избегне обвинения за длъжностно престъпление.

По същата афера Румен Гайтански и адвокатът му Иван Георгиев бяха арестувани през 2024 година, но по-късно бяха пуснати под гаранция. В свои показания Румен Гайтански твърди, че е бил принуден от Ахмед Доган да изтегли заема. Парите били нужни на Ахмед Доган за погасяване на дългове от 30 милиона лева за ТЕЦ „Варна“, придобита чрез фирмата „Сигда инвестмънт“ на Данаил Папазов с кредит от „Д Банк“. Стоян Мавродиев е купувал и вили в Гърция чрез офшорки заради друг необезпечен заем от 75 милиона лева, отпуснат на „Свети Георги Груп“ на Адам Сотков. В Дубай беглецът се укривал в апартамент на Чавдар Александров.

Докато се укриваше, Стоян Мавродиев бе оставен от жената до него Поли Генчева, която отказала да отиде в Дубай, тъй като го хванала в изневяра. Преди това той има неуспешен брак с Ива Тодорова Мавродиева. Документите за екстрадиция на банкера са пратени в Белград след разговор между премиера Румен Радев и Александър Вучич. Адвокатът Емануил Йорданов твърди, че клиентът му е искал да се предаде. Стоян Мавродиев рискува 10-годишна присъда.

Източник: Уикенд