Станислав Стоянов: “Европа на суверенните нации” иска извънредно заседание на Европейския парламент заради Сеута

Председателят на партията "Европа на суверенните нации" (ЕСН), зам.-председател на едноименната парламентарна група, евродепутатът Станислав Стоянов, публикува в своите комуникационни канали позиция по повод на миграционната криза в Сеута. В нея той сподели, че ЕСН иска извънредно заседание на Европейския парламент.

"Външната граница на Европейския съюз в Сеута е под безпрецедентен миграционен натиск. Заедно с останалите евродепутати от групата „Европа на суверенните нации" настояхме председателят на Европейския парламент незабавно да свика извънредно пленарно заседание по темата. Защитата на външните граници засяга сигурността на всички граждани на ЕС и на бъдещето на Шенген. Европейската комисия и Съветът трябва да дадат ясен отговор какви мерки ще предприемат за възстановяване на ефективния контрол по външните граници. Европа се нуждае от действия.", категоричен е Станислав Стоянов.

Същото заяви във видеообръщание в социалните мрежи и председателят на парламентарната група на ЕСН Рене Ауст, евродепутат от "Алтернатива за Германия".