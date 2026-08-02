ТЪЖНА ВЕСТ! Почина легендарният алпинист Нирмал Пурджа при лавина под Броуд Пик "Сърцето ми е разбито! Нимс, надявах се до последната секунда, скъпи приятелю! Почивай в мир и лети високо над планините!", написа във фейсбук първата българка, изкачила Еверест Силвия Аздреева https://crimes.bg/vodeshha-tema/tazhna-vest-pochina-legendarniyat-alpinist-nirmal-purdzha-pri-lavina-pod-broud-pik-3/198154 Crimes.bg

Легендарният британско-непалски алпинист юни мол Пурджа е сред 10-те загинали при лавина на Броуд Пийк в Пакистан, съобщиха от неговата компания.

От Elite Expeditions заявиха, че с дълбока тъга и огромна мъка потвърждават, че 43-годишният Пурджа е загинал при лавина в четвъртък. Брат му Камал по-късно написа: "Ще ни липсваш всеки ден".

Пурджа, който е роден в Непал и по-късно е служил в британската армия, е известен с това, че е изкачил 14-те най-високи върха в света за малко повече от шест месеца през 2019 г.

Пакистански официални лица по-рано съобщиха, че са открити телата на трима алпинисти от неговата експедиция - американецът Малъри Гейс, Надхира Ахмед Абдула Ал Харти от Оман и Пур Бахадур Гурунг от Непал.

Новината беше потвърдена и от премиера на Непал Балендра Шах, който заяви, че "трагичната смърт на шестима непалски и четирима други чуждестранни катерачи, включително световния рекордьор Нирмал Пурджа, в планинската верига Каракорум в Пакистан, ни шокира", предаде Би Би Си. "Историята на тяхната смелост, всеотдайност и принос винаги ще остане вдъхновяваща", добави той.

В изявление по-големият брат на Пурджа, Камал, написа: "С натежало сърце споделям опустошителната новина, че моят любим по-малък брат, Нирмал "Нимсдай" Пурджа, и другите катерачи вече не са с нас". "Въпреки че сърцата ни са разбити, ние сме невероятно горди с теб. Твоето наследство ще живее вечно", добави той.

Наила Киани, говорител на Алпийския клуб на Пакистан, който участва в спасителните операции, заяви пред предаването Newshour на Би Би Си, че Пурджа е ръководил много експедиции, в които е участвала. Хвалейки лидерските му умения, тя го описа като "много опитен катерач и безстрашен". Киани каза, че Алпийският клуб ще обяви смъртта му, едва след като тялото бъде намерено, но добави, че "се страхуваме, че всички са мъртви".

Пурджа е служил в британската армия в продължение на 16 години, 10 от които в специалните сили, а през 2018 г. е награден с Ордена на Британската империя от покойната кралица за постиженията си в екстремния алпинизъм на голяма надморска височина.

Пурджа, който живееше със съпругата си и тригодишната си дъщеря в Хампшир в Южна Англия, каза, че е и първият гурка, изкачил Еверест, докато е служил в британската армия.

В последната си публикация в "Екс" от понеделник той каза, че не е възнамерявал да изкачва Броуд Пик.

"Сърцето ми е разбито! Нимс, надявах се до последната секунда, скъпи приятелю! Почивай в мир и лети високо над планините!", написа във фейсбук първата българска алпинистка, покорила Еверест Силвия Аздреева.

Тя изкачи заедно с Пурджа Еверест, Хлотце, К2 и Ама Даблам. С неговата фирма най-високия връх изкачи и втората българка на Еверест Мариета Георгиева.

Нирмал Пурджа беше в София през юни 2023 г. по покана на логистична компания и изнесе мотивационна лекция.

Източник: dir.bg