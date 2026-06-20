Републиканският шампионат по мотоциклетизъм пристига в Самоков Три дни адреналин, рев на двигатели и зрелищни битки на A1 Motor Park https://crimes.bg/uncategorized/republikanskiyat-shampionat-po-motocikletizam-pristiga-v-samokov-3/195046 Crimes.bg

От 26 до 28 юни 2026 г. A1 Motor Park край Самоков ще посрещне едно от най-вълнуващите събития в календара на българския мотоциклетен спорт - трети и четвърти кръг от Републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта.

За първи път през сезон 2026 най-добрите състезатели от България и чужбина ще се изправят един срещу друг на модерното трасе край Самоков, за да покажат скорост, умения и безкомпромисна борба за победата. На стартовата решетка ще застанат едни от най-силните пилоти в страната и региона, които ще премерят сили в осем състезателни класа: SP125, SSP300, SSP600, F600, RK600, F1000, RK1000 и престижния Superbike (SBK).

Събитието, организирано от Българската федерация по мотоциклетизъм и Lara Racing Moto Club, обещава вълнуващ уикенд за всички почитатели на високите скорости и състезателния дух.

Bulgarian Motorcycle Federation/ A1 Motor park

Освен зрелищните стартове, посетителите ще имат възможност да се потопят в атмосферата на падока, да разгледат отблизо състезателните машини и да се срещнат с пилотите. Това е рядък шанс да се види подготовката на отборите непосредствено преди излизането им на трасето.

Всеки завой и всяко изпреварване могат да променят хода на състезанието, а напрежението се усеща директно от трибуните. Тук си част от битката.

Билетите за събитието вече са в продажба.

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