Почина великата Янка Рупкина

Почина един от най-великите гласове в българската народна музика - славеят на Странджа Янка Рупкина.

87-годишната певица, която дълги години бе част от "Мистерията на българските гласове", си отиде след продължителен престой в болнично заведение, където медицинските екипи се бориха за живота й. В началото на март тя получи тежък инсулт.

Янка Анастасова Рупкина е родена на 15 август 1938 г. Завършва техникум за медицински сестри в Бургас през 1954 г., но още от ранна възраст поема по пътя на музиката. На 22 години печели първа награда от събора-надпяване в село Граматиково, което се оказва повратен момент в живота ѝ - след конкурс е приета за солистка в Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, където работи повече от три десетилетия.

През дългата си кариера Рупкина записва стотици песни за фонда на БНР, издава плочи в "Балкантон" и участва в редица телевизионни продукции. Отличава се с характерен стил, в който традиционното народно пеене намира съвременно звучене. Работи по различни музикални проекти и сътрудничи с изявени български музиканти, а песента "Калиманку, Денку" ѝ носи международно признание чрез включването ѝ в престижни световни селекции.

В края на 70-те години създава трио "Българка" заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева, с което постига световна известност и представя българския фолклор на международната сцена. С триото и самостоятелно работи със световноизвестни артисти като Кейт Буш, Крис де Бърг, Джордж Харисън и други.

Особено драматичен момент в живота ѝ е самолетната катастрофа през 1971 г., при която загива певицата Паша Христова. Янка Рупкина оцелява, но остава с тежки изгаряния по ръцете - преживяване, което по-късно самата тя определя като преломно.

През годините е носител на редица престижни отличия от международни конкурси и фестивали, както и на наградата "Нестинарка". През 2012 г. е удостоена с орден "Кирил и Методий", а от 2017 г. е почетен гражданин на Бургас.

Янка Рупкина посвещава живота си на съхраняването и популяризирането на българското народно песенно наследство, като издирва и записва стотици автентични песни от Странджанския край. С кончината ѝ България губи един от най-ярките си и разпознаваеми гласове.

