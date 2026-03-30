Пеевски предупреди, че се правят опити за ала-бала на изборите с наше МВР и се закани: Няма да стане! ДПС е партията на хората и който не го разбира, остава в миналото! (СНИМКИ) https://crimes.bg/uncategorized/peevski-predupredi-che-se-pravyat-opiti-za-ala-bala-na-izborite-s-nashe-mvr-i-se-zakani-nyama-da-stane-dps-e-partiyata-na-horata-i-koyto-ne-go-razbira-ostava-v-minaloto-snimki-3/188573 Crimes.bg

ДПС е партията на хората и всичко, което правим е подчинено на тази наша кауза. Това е факт и който не го разбира остава в миналото.

За нас най-важен е гласът на хората и волята на структурите. На всички избори доказваме, че се вслушваме в хората и в отговор на това, те ни дават своето доверие.

Имаме енергията и волята да следваме каузата си и сме непримирими в отстояването ѝ, независимо от провокациите.

Кметовете на ДПС са тези, които провеждат политиките на ДПС и са сред хората, заедно с партийните ни структури, затова те са нашия лакмус за посоката и действията ни и имат цялата ни подкрепа!

Това послание отправи лидерът на ДПС Делян Пеевски, който се срещна с кмета на село Овчарово, област Търговище Себахтин Зюлкярниев, който беше задържан за кратко при показна ПР акция на полицията и незабавно освободен.

Тези похвати напомнят едни мрачни времена на сплашване и натиск, но това няма да прекърши свободната воля на хората. И всеки, който подценява мъдростта на избирателите ще се сблъска с провала, каза лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Искат да направят “ала-бала” с “наше МВР”, искат да получат служебна победа, искат да откажат хората да гласуват и затова им казваме - няма да стане по този начин!, предупреди лидерът.

Той разговаря с кмета и областния председател на ДПС в Търговище Хамди Илиязов за хода на предизборната кампания и обсъдиха реалните проблеми на хората от региона, както и приоритетите на ДПС за тяхното разрешаване, които са обединени в слогана на кампанията на ДПС за държавност, просперитет и сигурност за хората.

В срещата участваха зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Халил Летифов, зам.-председателят на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Хамид Хамид, Бюлент Бейтула, областен председател на Младежко ДПС Търговище и Гюрсел Хасанов, организационен секретар на областен съвет на ДПС Търговище.

Източник: pik.bg