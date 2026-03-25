„Първият вече е по-добър" - efbet представи на пазара обновен сайт с многобройни нови възможности, съдържание и функции Сайт от ново поколение затвърждава лидерските позиции и отбелязва развитието на оператора

С посланието „Първият вече е по-добър“ първият български онлайн бетинг оператор представи напълно обновения като съдържание и интерфейс сайт efbet.com. Проектът бележи следващ етап в развитието на дигиталните услуги на компанията в отговор на актуалните нужди и очаквания на пазара. Новият сайт е изграден върху съвременна технологична инфраструктура и предлага изцяло нов интерфейс, значително по-интуитивна навигация и голям брой нови функционалности както в секция „Спорт“, така и в „Казино”.

Обновяването на efbet.com е плод на целенасочена работа за създаването на по-бърза, удобна и приятна онлайн среда, която дава технологични предимства на платформата в отговор на актуалните нужди на българския потребител. Сайтът предлага оптимизирано мобилно изживяване и по-лесен достъп до вълнуващо съдържанието, като същевременно създава технологична основа за внедряване на актуални продукти и функционалности в бъдеще.

Секция „Спорт“ в новата платформа предлага много по-богато съдържание и разнообразие от възможности за залагания. На разположение на потребителите ще бъдат стотици хиляди спортни събития на живо, разнообразие от пазари за водещи спортове и първенства, както и стрийминг на избрани срещи. Платформата включва и нови инструменти за по-оптимално управление на залозите – възможност за комбиниране на пазари от едно събитие чрез Bet Builder, различни опции за Cash Out, както и функционалности за Ранно Изплащане при много спортове.

„Казино“ секцията също е обогатена с широко портфолио от игри и водещи доставчици на казино съдържание. Новият интерфейс подпомага откриването на предпочитаните заглавия и тематични категории, а разширеното съдържание включва повече слот игри, прогресивни джакпоти и разнообразни турнири. Платформата предлага и многостепенна лоялна програма, чрез която активните играчи могат да събират точки, да отключват нови нива и да получават допълнителни привилегии.

Като част от обновяването си efbet представи и актуализирана версия на своята афилиейт програма. Повече информация за партньорските възможности може да бъде намерена на partners.efbet.com.

Паралелно със старта на новия сайт efbet представи и нови мобилни приложения. Те са достъпни в App Store за iOS и в efbet.com за iOS и Android устройства.

Екипът за клиентска поддръжка на efbet е на разположение на потребителите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата при всякакви възникнали въпроси.

С обновяването на efbet компанията продължава да развива своята дигитална екосистема и да инвестира в технологични решения за по-добро онлайн изживяване и създават още по-вълнуваща и модерна игрова среда.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.