Най-после празнични „Икари“!

Тазгодишните театрални награди „Икар“, проведени в Народния театър, преминаха като истински празник без обичайните скандали и протести. Церемонията, водена от Милица Гладнишка в присъствието на президента Илияна Йотова, се отличи с по-висок стандарт и музикално оформление от Николай Воденичаров-Никеца и Иван Велчев. Под мотото „Да обичаш на инат“, в памет на покойния режисьор Николай Волев, Съюзът на артистите с председател Христо Мутафчиев раздаде отличията в атмосфера на необичайно за гилдията спокойствие и професионална солидарност.

Големият победител на вечерта бе спектакълът „Берлин, Берлин“ на Пловдивския театър, който спечели три от най-престижните статуетки – за най-добро представление, за режисура на Стоян Радев и за главна женска роля на Радина Думанян. В категорията за главна мъжка роля приза грабна Пламен Димов за „Гамбиано“ (Народен театър), като емоционалният му момент на сцената бе посветен на неговата половинка Радина Кърджилова. Въпреки силната конкуренция в лицето на Тодор Дърлянов и Йордан Ръсин, изборът на Димов бе очакван от публиката и медиите.

Народният театър доминира в поддържащите и техническите категории, където Веселин Мезеклиев бе отличен за ролята си в „Последна стъпка“, а проектът „Хеда Габлер“ взе награда за иновативно техническо осъществяване. Сред дебютантите се открои Паола Маравиля, дъщеря на Лилия Маравиля, която посвети наградата на майка си. Почетните призове отидоха при изявени творци като Анета Сотирова (изключителен принос), Ненчо Илчев (цирково изкуство) и Веселин Маринов (атракционно изкуство), затвърждавайки усещането за една успешна и справедлива театрална година.

