Лекар: На бъдещата кралица на Норвегия й остава само една година живот https://crimes.bg/po-sveta/lekar-na-badeshtata-kralica-na-norvegiya-y-ostava-samo-edna-godina-zhivot/194146 Crimes.bg

Бъдещата кралица на Норвегия е поставена в списък за трансплантация на бял дроб. Лекарите предупреждават, че може да ѝ остава само една година живот.

Съпругата на принц Хокон води дълга борба с респираторни заболявания.

52-годишната престолонаследница Мете-Марит е диагностицирана през 2018 г. с белодробна фиброза, прогресивно заболяване, което уврежда и оставя белези на белодробната тъкан.

То може да причини сериозни проблеми с дишането и няма лечение.

Кралската особа е преустановила служебните си задължения и нова медицинска информация ще бъде предоставена едва след трансплантацията на бял дроб, се казва в изявлението на Кралския двор на Норвегия в петък.

След изписването от болницата „ще има по-дълъг период на рехабилитация и обучение, през който първоначално няма да има актуализации“.

„Престолонаследницата е претърпяла значително влошаване на белодробната си фиброза през последните шест месеца. Виждаме на снимките, че през последната година е развила много повече белези“, казва в изявление за норвежката обществена телевизия NRK, специалистът по белодробни заболявания Аре Холм от Университетската болница в Осло.

Източник: Tialoto.bg