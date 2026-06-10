ПО СВЕТА

С какъв дрон САЩ спасиха пилотите на сваления хеликоптер AH-64 Apache?

https://crimes.bg/po-sveta/s-kakav-dron-sasht-spasiha-pilotite-na-svaleniya-helikopter-ah-64-apache/194154 Crimes.bg
Lacho
168
С какъв дрон САЩ спасиха пилотите на сваления хеликоптер AH-64 Apache?
Lacho
168

Пилотите на сваления от Иран боен хеликоптер AH-64 Apache са били спасени с помощта на надводен дрон във водите на залива на Оман, съобщава Reuters, като цитира данни на американските военноморски сили. Това е първият подобен регистриран случай, когато безпилотна система се използва в спасителна операция в морето, отбелязва агенцията. Американските военни са използвали Saronic Corsair – 7.3 метров автономен плавателен съд. Той е част от програмата на Пентагона за развиването на безпилотните системи наред с конвенционалните бойни технологии.

Машината е била управлявана дистанционно от оператор в команден пункт на отделението Task Force 59 от 5-ти флот на САЩ, разказва капитан Тим Хоукинс от Централното военно командване.

Saronic Corsair е оборудван с дизелов двигател и може да развива скорост на вода до 35 възела, или около 65 километра в час. Лодката може да превозва до 450 килограма и има обсег на действие от 1000 морски мили. Плавателният съд е бил използван след преценка, че най-бързо ще достигне до пилотите на сваления вертолет, който също е бил ударен от безпилотен летателен апарат на Иран. Те са се качили в лодката, след което са били транспортирани до друга локация, където са били изтеглени в хеликоптер и мисията по спасяването им е била завършена.

И двамата пилоти са в добро физическо състояние, уточняват от американското командване.

https://www.focus-news.net/

Тагове:
Още от ПО СВЕТА

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.