Решетки за таксиджия, уреждал секс с ученички

Районният съд в Пловдив реши

Подозирали го, че продава дрога

28-годишният таксиметров шофьор Румен Михайлов от Пловдив, обвинен за склоняване на непълнолетни лица към проституция - две момичета на 14 и 16 години, остава в ареста. Това реши състав на Пловдивския районен съд вчера, тъй като има опасност мъжът да се укрие или да извърши друго престъпление. Той има 4 предишни присъди в страни от ЕС, включително за изнасилване.

Първоначално полицията задържала Михайлов по подозрение, че покрай на концерт в зала “Колодрума” е продал за 100 евро дрога на 14-годишен младеж. При проверка обаче се оказало, че изтъргуваното бяло вещество не съдържа забранени субстанции.

По-сериозен проблем съдът откри в показанията на две непълнолетни момичета - С. и М. По-голямата разказала пред разследващите, че проституирала, а Михайлов є предложил “да я пуска” той, вместо да кара по 20 часа такси. По-малката М. пък казала, че сама го е потърсила и го питала дали може да я уреди да проституира и той се съгласил. Според адвокатите на Михайлов обаче цялата история била скалъпена от родителите на едното от момичетата, които не искали дъщеря им да ходи с този младеж.

trud.bg