20 години в журналистиката и нито една присъда – Николай Караколев спечели делото срещу Радостин Василев https://crimes.bg/vodeshha-tema/20-godini-v-zhurnalistikata-i-nito-edna-prisada-nikolay-karakolev-specheli-deloto-sreshtu-radostin-vasilev-3/194206 Crimes.bg

Журналистът и издател на информационния сайт Globalno.bg Николай Караколев спечели окончателно съдебното дело срещу лидера на партия МЕЧ Радостин Василев. Решението е постановено от Софийския градски съд като втора инстанция и потвърждава изцяло предходния съдебен акт, с който Караколев беше признат за невинен.

Съдебната сага продължи дълго време и предизвика сериозен обществен интерес, тъй като беше свързана с работата на журналиста и задаването на неудобни въпроси към представители на политическия елит.

След обявяването на окончателното решение Николай Караколев публикува емоционално послание в социалните мрежи, в което заяви, че истината винаги намира своя път и рано или късно излиза наяве.

„След поредното дело срещу мен заради неудобните ми въпроси към политици, оставам НЕОСЪДЕН. Съдът окончателно реши и на втора инстанция, че печеля делото срещу Радостин Василев“, написа той.

Караколев благодари на всички свои колеги, приятели, читатели и зрители, които са го подкрепяли през целия процес и са били до него в един от най-трудните периоди от професионалния му път.

Журналистът припомни още, че съвсем скоро ще отбележи две десетилетия в професията – период, през който е изградил репутацията си като човек, който не се страхува да задава въпроси и да търси истината независимо от политическите и обществените обстоятелства.

„Скоро ще направя 20 години в журналистиката – 20 години неосъждан и търсещ истината“, заяви Караколев.

През годините той се утвърди като едно от разпознаваемите лица в независимата журналистика чрез работата си като издател на Globalno.bg и водещ на популярния YouTube канал „Неизбежния Караколев“, където редовно коментира обществено-политически теми и провежда интервюта с водещи фигури от политическия и обществения живот.

Окончателното съдебно решение се приема от негови привърженици като важна победа не само за самия журналист, но и за свободата на словото, правото на журналистите да задават неудобни въпроси и да изпълняват обществената си функция без страх от натиск и репресии.

С приключването на делото Николай Караколев затваря една дълга съдебна глава, като продължава работата си с убеждението, че най-силният аргумент в журналистиката остава истината.

Източник: globalno.bg