Световното първенство по футбол стартира в САЩ точно 32 години след легендарния Мондиал през 1994-та, но този път без българско участие. Футболът, известен зад Океана като „сокър“, продължава да бъде „бедният богат роднина“ на традиционния спортен бизнес карнавал в Северна Америка. Играта остава заклещена на пето място, притисната в сандвич между американския футбол, баскетбола, бейзбола и хокея на лед. За да се разшири пазарът, към домакинството бяха пришити Канада и Мексико, като за мексиканците това е рекорден трети форум в историята им.

В навечерието на Мондиала САЩ се тресат не от футболна треска, а от финалите на NBA между „Ню Йорк Никс“ и „Сан Антонио Спърс“. Мачовете се провеждат в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“, където билетите на черна борса удариха рекордните 16 000 долара под погледа на Шакил О’Нийл и Чарлз Баркли. Футболните трибуни по стадионите се очаква да бъдат спасени от латиноамериканските фенове, емигранти и туристи. Първите бразилски агитки вече окупираха стадиона в Ню Джърси, където през 1994 година Христо Стоичков разплака Германия и Мексико.

Бизнес шоуто ще бъде гарнирано с 30-минутна почивка на финала заради концерт на Шакира. Всичко това съвпада с 250-годишнината от Деня на независимостта и 80-ия рожден ден на американския президент Доналд Тръмп. Лидерът на Белия дом, който е бесен фен на „Никс“, вече използва събитието за политически моноспектакъл и се заканва да подчини Иран и Куба. На терена обаче главните роли са запазени за Меси, Роналдо, Мбапе, Кейн и младата надежда Ламин Ямал.

Източник: Уикенд