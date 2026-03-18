Лов на отстъпки в Техномаркет на Цариградско шосе: открий скритите символи и вземи -10%

Между 20 и 22 март 2026 г. магазинът на Техномаркет на бул. „Цариградско шосе“ №92 в София се превръща в сцена на вълнуващо предизвикателство за всички любители на изгодните покупки.
В рамките на специална тридневна кампания посетителите ще имат шанс да спечелят ваучер за 10% отстъпка при следваща покупка – но не по обичайния начин. За да се сдобият с него, участниците трябва да открият три скрити евро символа в търговския обект, да ги заснемат и да покажат снимките на промоутър на място.
Играта съчетава забавление и награда, превръщайки пазаруването в истинско приключение.
Полученият ваучер може да бъде използван за бъдещи покупки в периода от 21 март до 20 юни 2026 г. в същия магазин, като важи за широка гама от продукти. Отстъпката важи и за вече намалени стоки, което прави офертата още по-атрактивна.
Кампанията е валидна само на място в Техномаркет на Цариградско шосе и дава възможност на клиентите не просто да пазаруват, а да се включат в интерактивно изживяване с реална стойност.
